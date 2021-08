La prima foto dal set di "Noi", remake italiano di This is Us

E' stata diffusa la prima immagine di Noi, remake italiano della nota serie statunitense This is Us, che mostra il matrimonio di Pietro e Rebecca, interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Le vicende ricalcano fedelmente quelle della popolarissima serie tv originale, ma sono ambientate a Torino. La serie, attraverso continui salti temporali, racconta la storia di una famiglia sui generis, profondamente unita, ma al tempo stesso conflittuale. Sei le serate della prima stagione che andrà in onda nel 2022 su Rai. La versione italiana del popolarissimo family drama vede nei panni del protagonista e capofamiglia Pietro, Guanciale (che prende il posto di Milo Ventimiglia, alias Jack Pearson). Ad interpretare la compagna di una vita, Rebecca (Mandy Moore nella versione americana), sarà Ruffino (dopo il rifiuto di Serena Rossi, ndr). Per quanto riguarda il resto del cast: per i figli, confermati i nomi di Claudia Marsicano (che sarà Cate, l'equivalente di Kate) e di Livio Kone (nella parte di Daniele, ovvero Randall nella versione originale). La parte di Claudio, personaggio adattato all'originale di Kevin, è invece affidata a Dario Aita.