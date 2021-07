"Noi", a Torino le riprese della fiction Rai remake italiano di This is us

Due mesi fa avevamo riportato l'inizio delle riprese di Noi, il remake italiano della serie tv This is us, in onda in Italia su Sky (e in streaming anche su Prime Video, dove però non è ancora disponibile l'ultima stagione).

Oggi abbiamo assistito alle riprese di Noi in centro a Torino (link all'articolo su TorinoToday), e possiamo fare qualche ipotesi più precisa su quello che vedremo nella serie prodotta da Cattleya e Rai Fiction, e che andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno.

Il cast di Noi, il remake italiano di This is us

A gennaio, quando per la prima volta abbiamo parlato della serie Noi, avevamo detto che l'unico nome certo del cast era quello di Lino Guanciale nei panni di Pietro, l'equivalente di Jack Pearson (Milo Ventimiglia). La parte di Rebecca, invece, dopo il rifiuto di Serena Rossi è stata affidata alla torinese Aurora Ruffino.

Per quanto riguarda i figli, confermati i nomi di Claudia Marsicano (che sarà Cate, l'equivalente di Kate) e di Livio Kone (nella parte di Daniele, ovvero Randall nella versione originale). La parte di Claudio, personaggio adattato all'originale di Kevin, è invece affidata a Dario Aita.

Cosa capiamo dalla foto "rubata" dal set di Noi

Osservando la nostra foto esclusiva, scattata dietro piazza Statuto a Torino, si capisce che gli attori sul set indossano abiti vintage, o meglio abiti che sembrano indicare che la scena è ambientata nel passato, tra gli anni '70 e gli '80. Per chi conosce This is us, dunque, è facile immaginare che la scena sia una dei tipici flashback di This is us, i ricordi del passato, di quando il padre della famiglia era ancora in vita.

Di conseguenza, possiamo dedurre che almeno nel passato della storia di Noi i personaggi della fiction abbiano vissuto a Torino, a meno che il cpaoluogo piemontese non sia stato scelto per rappresentare un'altra città.