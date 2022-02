"Noi", il trailer e le cose da sapere sul remake di "This is us" in arrivo su Rai 1

Come annunciato sul palco di Sanremo, sta finalmente per debuttare Noi, la serie tv remake e adattamento italiano di This is us. Mentre ancora non si sa quando usciranno gli episodi della stagione finale della serie originale targata NBC, i fan della famiglia Pearson possono "consolarsi" con questa fiction molto attesa. Ecco tutte le informazioni.

Quando esce "Noi" su Rai 1

Noi è composta da 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno, distribuite in sei serate con doppia puntata. La data di uscita dei primi due è domenica 6 marzo, quando Noi sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

La trama di "Noi"

Noi? racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale?e?Aurora Ruffino nei ruoli di Milo Ventimiglia e Mandy Moore), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità.

Nel gioco costante tra presente e passato,?Noi?è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, passando da un'epoca all'altra: dagli inizi degli anni '80 quando avviene l'incontro tra Pietro Peirò e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni '80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni '90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti.

Un grande affresco dell'Italia di ieri e di oggi raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo e come gli affetti e le relazioni che costruiamo?superino?il tempo, le distanze e ?perfino la morte.

Il cast della serie

Nel cast di?Noi?accanto a?Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone?figurano, tra gli altri, anche?Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano?e?Massimo Wertmüller.

La colonna sonora?

Altro punto di forza della serie è la colonna sonora?caratterizzata da alcuni capolavori della storia della musica italiana (per citarne alcuni: Almeno tu nell'universo, Ancora, ancora, ancora, La stagione dell'amore, Napule è) che scandiscono i momenti fondamentali della storia dei protagonisti ma anche dell'Italia, nelle diverse epoche. La colonna sonora?è inoltre impreziosita dal brano originale Mille stelle, scritto da Nada e Andrea Farri e cantato dalla stessa Nada.

Il trailer della fiction

Ed ecco le immagini del trailer di Noi, dal 6 marzo su Rai 1.