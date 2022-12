Golden Globe 2023: tutte le nomination per le serie tv

Sono uscite le nomination per i Golden Globe 2023. Ecco chi saranno gli attori, le attrici, le serie tv e i progetti televisivi in corsa per la vittoria dell'ambita statuetta assegnata annualmente dalla Hollywood Foreign Press Association la cui cerimonia ufficiale, quest'anno, ci sarà il 10 gennaio 2023. Ad annunciare i nomi dei candidati per i premi televisivi e cinematografici sono state Mayan Lopez e Selenis Leyva a Los Angeles, protagoniste della nuova comedy della NBC Lopez vs Lopez. Alla conduzione dell'evento tv, invece, ci sarà l'attore e comico Jerrod Carmichael.

Tra i tanti titoli che compaiono tra le nomination ce ne sono alcuni attesi, come Dahmer, Mercoledì, The Bear e qualche piccola sorpresa come l'assenza di The Handmaid's Tale 5. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono i possibili vincitori dei premi tv dei prossimi Golden Globe 2023.

Golden Globe 2023: tutte le nomination (serie tv)

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

House of the Dragon

Ozark

Scissione

The Crown

Miglior attore in una serie drammatica

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Star Wars: Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Scissione

Miglior attrice in una serie drammatica

Emma D'Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

Miglior comedy o musical

Abbott Elementary

Mercoledì

Hacks

Only Murders in the Building

The Bear

Miglior attore in una comedy

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una comedy

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, L'assistente di volo

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista in una comedy, musical o drama

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Scissione

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Miglior attrice non protagonista in una comedy, musical o drama

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Miglior miniserie, serie antologica o film tv

Black Bird

Dahmer

Pam & Tommy

The Dropout

The White Lotus

Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, In nome del cielo

Evan Peters, Dahmer

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Miglior attrice in una miniserie, serie antologica o film tv

Jessica Chastain, George & Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer

Seth Rogen, Pam & Tommy

Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv