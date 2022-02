Tutte le nomination ai Razzie Awards. Tra i peggiori film dell'anno anche House of Gucci e The Last Duel

Tornano anche quest'anno i Razzie Awards, i premi paralleli agli Oscar che danno un riconoscimento ai peggiori prodotti cinematografici dell'anno. Se solitamente a comparire nella lista di nomi associati a questi premi sono attori poco noti o poco affermati nel settore, quest'anno i Razzies Awards vantano la presenza, tra i nominati, di diversi grandi nomi del mondo del cinema come Brad Pitt, Jared Leto, Ben Affleck. Ma come è possibile che film e attori di questo calibro siano finiti nel marasma dei peggiori dello scorso anno? Beh, il fallimento capita a tutti e bisogna ammettere che i due titoli che potrebbero sorprendere per la loro presenza ai Razzies, come The Last Duel e House of Gucci se la meritanto per certi versi questa nomination. Entrambi i film, infatti, hanno diviso la critica e sono stati poco apprezzati dal pubblico, ognuno per diverse ragioni. Tra gli attori meno stimati anche Amy Adams che solitamente ci regala performance degne di nota. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono tutti i nominati dei Razzies per categoria e quando ci sarà la premiazione dei peggiori film del 2021.

Tutte le nomination dei Razzies Awards 2021

Peggior film

Diana the Musical

Infinite

Karen

Space Jam: New Legends

La donna alla finestra

Peggior remake, imitazione o sequel

Karen (remake involontario di Crudelia)

Space Jam: New Legends

Tom & Jerry the Movie

Twist (remake rap di Oliver Twist)

La donna alla finestra

Peggior regista

Christopher Ashley, Diana the Musical

Stephen Chbosky, Dear Evan Hansen

Coke Daniels, Karen

Renny Harlin, The Misfits

Joe Wright, La donna alla finestra

Peggior sceneggiatura

Diana the Musical

Karen

The Misfits

Twist

La donna alla finestra

Peggior attore

Scott Eastwood, Dangerous

Roe Hartrampf, Diana the Musical

LeBron James, Space Jam: New Legends

Ben Platt, Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg, Infinite

Peggior attrice

Amy Adams, La donna alla finestra

Jeanna de Waal, Diana the Musical

Megan Fox, Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning, Karen

Ruby Rose, Vanquish

Peggior attrice non protagonista

Amy Adams, Dear Evan Hansen

Sophie Cookson, Infinite

Erin Davie, Diana the Musical

Judy Kaye, Diana the Musical

Taryn Manning, Every Last One of Them

Peggior attore non protagonista

Ben Affleck, The Last Duel

Nick Cannon, The Misfits

Mel Gibson, Dangerous

Gareth Keegan, Diana the Musical

Jared Leto, House of Gucci

Peggior interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021

Bruce Willis, American Siege

Bruce Willis, Apex

Bruce Willis, Cosmic Sin

Bruce Willis, Deadlock

Bruce Willis, Fortress

Bruce Willis, Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis, Out of Death

Bruce Willis, Survive the Game

Peggior coppia

"Tutti i goffi membri del cast e i numeri musicali arrangiati male", Diana the Musical

"LeBron James e tutti i personaggi o titoli Warner che dribbla", Space Jam: New Legends

"Jared Leto e la sua faccia di 8 chili di lattice, i suoi vestiti da nerd o il suo eccessivo e ridicolo accento", House of Gucci

"Ben Platt e ogni personaggio che si comporta come se Ben Platt che canta 24/7 possa essere una cosa normale", Dear Evan Hansen

"Tom & Jerry", Tom & Jerry the Movie

Quando ci sono i Razzies Awards 2022

La cerimonia dei Razzies Awards 2022 è prevista per il 26 marzo, il giorno prima degli Oscar 2022.