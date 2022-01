Tutte le nomination ai SAG Awards 2022: tra i più candidati Squid Game e Succession

Dopo i Golden Globe è ora di SAG Awards. Torna anche quest'anno, infatti, l'attesissimo riconoscimento che premia le migliori serie e le più belle interpretazioni degli attori del piccolo schermo. Giunti alla 28esima edizione, gli Screen Actor Guild Awards hanno appena annunciato le nomination per questa nuova edizione dove hanno dominato alcuni titoli tra i più amati dal pubblico televisivo in questa passata stagione. Prima tra tutti spicca Squid Game, il survival game sudcoreano di Netflix che è candidato a ben quattro premi, da miglior serie drammatica a migliore attore e attrice protagonisti fino a passare a miglior stunt. Domina le nomination anche Succession, la serie Hbo che si è già portata a casa il Golden Globe come miglior serie drammatica ed emerge, tra i tanti titoli, anche Yellowstone, la serie Paramount che, per la prima volta dopo quattro stagioni, viene candidata a questo ambito riconoscimento. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte ma proprio tutte le nomination ai SAG Awards del 2022.

Tutte le serie TV nominate ai SAG Awards 2022

Miglior cast in una serie drammatica

Squid Game

Succession

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Yellowstone

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Jung-jae Lee, Squid Game

Jeremy Stron

Migliore attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston, The Morning Show

Ho-yeon Jung, Squid Game

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sarah Snook, Succession

Reese Witherspoon, The Morning Show

Miglior cast in una commedia

Hacks

Il metodo Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Great

Miglior attore in una commedia

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Migliore attrice in una commedia

Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, La direttrice

Jean Smart, Hacks

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Miglior attore in una miniserie o film TV

Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Omicidio a Easttown

Migliore attrice in una miniserie o film TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Omicidio a Easttown

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Miglior stunt