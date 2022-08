Non ho mai 3: nel cast della serie Netflix il figlio (raccomandato?) di una nota coppia di Hollywood

Non ho mai 3 ha appena fatto il suo debutto su Netflix dopo una lunga attesa da parte dei numerosissimi fan di questo teen drama. Ma, tra le tante novità di questa terza stagione di serie, ce n'è anche una, relativa al cast, che sta facendo parlare tutti. Tra le new entry di Non ho mai 3, infatti, c'è un attore figlio di una famosa coppia di Hollywood. Si tratta del diciottenne Deacon Philippe che fa il suo debutto nel mondo della recitazione proprio in questa serie Netflix creata da Mindy Kaling e Lang Fisher dove interpreta Parker, un ragazzo festaiolo che va in una scuola privata ed è parte di un gruppo di dibattito. Questo ragazzo, infatti, è figlio d'arte, ma scopriamo di chi.

Non ho mai 3: di chi è figlio Deacon Phillippe ed è stato davvero raccomandato?

Deacon Phillippe è il figlio dell'attrice Reese Witherspoon e dell'attore Ryan Phillippe. Ma se sono tantissimi i figli delle star di Hollywood che scelgono di intraprendere lo stesso mestiere dei genitori, questa volta c'è chi parla di raccomandazione. Da quanto si vocifera, infatti, sembra che mamma Reese abbia voluto mettere una buona parola sul figlio con la co-creatrice della serie, Mindy Kaling e a parlarne è stata proprio quest'ultima che, durante un'intervista con Entertainmente Tonight ha rivelato che Reese le ha detto che il figlio era interessato alla recitazione e che lei gli ha offerto questo ruolo che era l'unico ancora non assegnato e sembrava buono per lui. "È un bel ragazzo e anche molto talentuoso, cresciuto da due attori di successo e con tanta voglia di imparare. È un ragazzo fantastico e ha portato una bella energia sul set" ha, poi, aggiunto Kailing.

Anche il papà di Deacon, Ryan Philippe, ha rivelato, sempre a ET di essere orgoglioso di suo figlio: "La sua passione è la musica, la studierà al college, è questo il suo obiettivo principale poi c'è anche la recitazione che gli piace. Sceglierà in base a ciò che desidera di più".

E chissà se continueremo a sentir parlare di questo giovane attore.