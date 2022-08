Non ho mai 4 ci sarà e sarà l'ultima stagione della serie

Ha appena fatto il suo debutto con la terza stagione ma già si sta pensando al suo futuro. Stiamo parlando di Non ho mai che è stata riconfermata per una quarta stagione che, però, sarà anche l'ultima della serie. L'annuncio della fine di questo amattissimo teen drama è stato inaspettato e ha lasciato i suoi fan di stucco che non si sarebbero mai aspettati di dover dire addio così presto alla loro amatissima Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. A spiegare il perché Non ho mai finirà con la quarta stagione sono le stesse creatrici della serie, Mindy Kaling e Lang Fisher che spiegano che quattro stagioni, secondo loro è la lnghezza giusta per una serie ambientata al liceo. Ma entriamo più nel dettaglio.

Non ho mai: perché non andrà oltre la quarta stagione

Le creatrici di Non ho mai hanno preso un'importante decisione, quella di far concludere la serie dopo quattro stagioni, nonostante l'ottimo risultato di questo teen drama su Netflix. Come mai? Secondo loro una serie ambientata nel periodo delle superiori e, nello specifico, al liceo non può durare più di quattro anni perché la scuola, prima o poi finisce e andando avanti si perderebbe l'essenza stessa della serie. La loro, infatti, è una decisione razionale e intelligente che mostra un grande rispetto per i fan della serie e per i personaggi da loro stesse creati.

"È molto difficile quando si ha tra le mani una serie ambientata al liceo, perché non si possono tenere i protagonisti per sempre a scuola" - ha rivelato la co-creatrice Lang Fisher. "Il cast, dopotutto, invecchia e non si possono raccontare storie di adolescenti con attori di trent'anni e seguirli al college diventa davvero difficile perché è poco veritiero che tutti vadano al college così come sarebbe insensato aggiungere nuovi personaggi a cui nessuno è affezionato. Così, possiamo finire la nostra storia come vogliamo raccontando l'ultimo anno di liceo in modo soddisfacente ".

Quella di Mindy Kaling e Lang Fisher è stata dunque una scelta difficile ma ragionata che, senza dubbio, i fan della serie capiranno.

Quando esce Non ho mai 4 su Netflix

Non ho mai 4 debutterà su Netflix nel 2023.