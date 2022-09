Non sei niente di speciale è la nuova serie spagnola supernatural di Netflix

Fate: the winx saga non è l'unica serie supernatural che farà il suo debutto su Netflix a settembre. C'è un altro titolo con protagoniste streghe con poteri magici che farà capolino sul catalogo della piattaforma di streaming in questo nuovo mese del 2022 ed è una serie spagnola dal titolo Non sei niente di speciale. Di cosa parla? Di una ragazza che si ritrova a vivere in un paesino sperduto e scopre di avere dei poteri magici. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta dalla visione di questa serie e quando potremo trovare i suoi episodi sul catalogo Netflix.

Qual è la trama di Non sei niente di speciale

Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All'improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine, per trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai niente. Tuttavia presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l'esistenza... forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto, ma con la reputazione di essere l'unica strega mai vissuta a Salabarria.

A che ora esce Non sei niente di speciale su Netflix

Non sei niente di speciale farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 2 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.