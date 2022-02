"Non siamo più vivi" è la serie più twittata del momento. Ecco perché

È appena scoppiato un nuovo fenomeno social e riguarda proprio una nuova serie Netflix. Stiamo parlando di Non siamo più vivi, il recente teen drama della piattaforma di streaming sugli zombie, debuttato lo scorso 28 gennaio. È bastato pochissimo a far sì che una delle tante storie sul mondo zombie diventasse la serie più chiacchierata ma, soprattutto, più twittata del momento. Ebbene sì, Non siamo più vivi, nella settimana tra il 24 e 30 gennaio ha toccato recordo assoluti di commenti su Twitter diventando la serie TV più commentata sulla piattaforma social, con 396mila interazioni, superando perfino Euphoria che, aveva dominato la classifica per ben 4 settimane dopo il debutto della sua seconda stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire meglio quale storia racconta questa serie e perché ha attirato così tanto l'attenzione del pubblico.

Di cosa parla Non siamo ancora vivi

Non siamo più vivi racconta la vita di un gruppo di studenti delle superiori che viene sconvolta dalla diffusione mondiale di un virus zombie che li constringe a restare intrappolati all'interno delle mura della loro scuola. Questi ragazzi, mentre dovranno affrontare diverse disavventure, cercarenno di salvare l'umanità da questa invasione zombie e far tornare la vita come quella di prima.

Qui il trailer di Non siamo più vivi

Perché tutti stanno parlando di questa serie?

Non poteva che esserci lo zampino di Squid Game! Sembra, infatti, che ad attirare così tanto il pubblico su questo titolo Netflix sia il fatto che si tratta di una serie sudcoreana. Questo genere di prodotti seriali, infatti, a visto nell'ultimo periodo una crescita esponenziale di popolarità nel mondo occidentale dopo il successo mondiale del survival game mortale che ha travolto il pubblico con la sua innovativa e accattivante storia diventando la serie Netflix più vista di sempre. Se l'attenzione sui titoli sudcoreani si è decisamente accesa, a incrementare il successo di Non siamo più vivi è anche il fatto che nel cast c'è proprio una delle attrici di Squid Game. Si tratta di Lee Yoo-mi che nella serie Netflix vestiva i panni di Ji-yeong, la giovane ragazza che muore nel gioco delle biglie, sacrificandosi per salvare l'amica.

