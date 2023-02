Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 6 al 12 febbraio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie drammatica The Exchange, alla prima parte della quarta stagione di You fino a passare alla nuova commedia romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, Da me o da te.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di febbraio.

The Exchange (8 febbraio)

Netflix lancia questa settimana una serie ispirata a una storia vera che racconta la vita di due donne, Farida e Munira, che decidono di lanciarsi nello spietato mercato azionario del Kuwait degli anni '80, ridefinendo così un settore dominato dagli uomini e dalla corruzione.

You 4, prima parte (9 febbraio)

Debutta questa settimana su Netflix anche l'attesissima quarta stagione di You, la serie tratta dal bestseller di Caroline Kepnes "Tu". "Cosa faresti per amore?" che raccnta un nuovo capitolo della vita e delle ossessioni di Joe, interpretato da Penn Badgley. Dopo aver inscenato la sua morte mettendo a fuoco la sua stessa casa, Joe parte per un viaggio in Europa assumendo una nuova identià. Ma sarà in grado di allontanare i suoi demoni interiori e soprattutto i suoi vizietti?

Da me o da te (10 febbraio)

Arriva su Netflix, con San Valentino alle porte, una nuova commedia romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, Da me o da te. Debbie e Peter sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.