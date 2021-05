"L'uomo dietro il campione", come sarà (e quando esce) la nuova canzone di Diodato per la serie Netflix su Baggio

Tutti i dettagli sull'inedita colonna sonora del cantante di Fai rumore per il nuovo documentario sul grande campione di calcio italiano per la piattaforma di streaming

È di Diodato la canzone principale della colonna sonora de Il Divin Codino, la nuova serie Netflix dedicata alla vita e alla carriera del campione di calcio di origini vicentine. Il brano, dal titolo "L'uomo dietro il campione" farà da sottofondo alla biografia dell'ex calciatore e vincitore del Pallone d'oro come main song del docufilm che debutterà sul catalogo Netflix il prossimo 26 maggio. Il film Netflix, tra i più attesi del mese, racconterà i retroscena della vita privata e della carriera calcistica del campione che ha segnato intere generazioni come esempio di discrezione e umiltà e influenzato il mondo sportivo degli anni '90.

"L'uomo dietro il campione": cosa aspettarsi dalla nuova canzone di Diodato

La canzone di Diodato "L'uomo dietro il campione" si propone come racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano è un mid-tempo con un ritmo che trascina l'ascoltatore con un arrangiamento dinamico ed euberante con punte di rock. Le parole di Diodato si distinguono e arrivano dritte al cuore con il suo tono vocale gentile e pulito. In un crescendo musicale si faranno spazio tutte le emozioni di un pezzo di storia italiana.

Quando esce la canzone sulle piattaforme digitali

"L'uomo dietro il campione" uscirà su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading a partire dal 14 maggio in contemporanea con il videoclip ufficiale su YouTube.