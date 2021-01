Dai produttori di SanPa una nuova docu-serie Netflix su Gianfranco Franciosi

Si initola Coke on the water la nuova docu-serie Netflix sulla vicenda di Gianfranco Franciosi e creata dai produttori di SanPa, la serie su San Patrignano che ha acceso un enorme dibattito online e ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico. Dopo SanPa, infatti, continua la collaborazione tra la sua casa di produzione "42" di Gianluca Neri e la piattaforma streaming per la realizzazione di una nuova serie/documentario sulla storia del meccanico di motoscafi noto per aver trasportato tonnellate di cocaina attraverso l'Atlantico da infiltrato della polizia. La vicenda era già stata oggetto di una produzione televisiva andata in onda su Rai1 con il titolo "Gli orologi del diavolo" come adattamento dell'omonimo romanzo scritto dallo stesso Gianfranco Franciosi insieme al giornalista Rai Federico Ruffo.

Coke on water: i dettagli

Coke on water, a differenza della fiction di Rai 1 con Beppe Fiorello, sarà una docu-serie Netflix non-fictional e quindi fedele alla vicenda realmente accaduta e non romanzata per un'adattamento televisivo. La casa di produzione dietro questo lavoro sarà la stessa della serie su San Patrignano, a cui Gianlcua Neri è a capo, focalizzata proprio sul genere della docu-serie poco diffuso in Italia ma che sta avendo un notevole successo al punto che oltre a Coke on the Water, Neri ha in progetto altri due lavori come quello sul caso di Yara Gambirasio con Alessio Boni. L'ultimo lavoro di Neri, SanPa, è, infatti, al secondo posto tra le serie tv più viste in Italia, appena dopo la serie del momento Bridgerton.