Su Netflix arriva una nuova serie comica brasiliana. Cosa sappiamo e cosa aspettarci

Arriva una nuova serie d'oltre oceano su Netflix, una comedy brasiliana che ha tutta l'aria di farci divertire e tenere incollati allo schermo. Tra un mistero da svelare e tutta la comicità tipica brasiliana gli episodi del nuovo prodotto della piattaforma di streaming parte da una storia semplice interpretata da un cast stellare. Tutto inizia con un invito di un milionario eccentrico nella sua dimora che diventerà il luogo di un mistero divertente dove ognuno degli ospiti diventa un sospettato. A raccontare la storia, un cast d'eccezione già noto al pubblico televisivo e dei social: Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, Marcelo Médici, Thati Lopes, Rômulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira, Raphael Logan, Gi Uzêda, Dhu Moraes, César Maracujá, Paulo Tiefenthaler e Eliéser Mota. Questi interpretano personaggi di tre famiglie diverse che girano per la villa insieme a un detective confuso e alla sua squadra. Per smascherare l'assassino del milionario e lottare per l'eredità, dovranno tutti vivere insieme sotto lo stesso tetto.

Netflix punta sull'umorismo brasiliano

Il nuovo titolo Netflix metterà in mostra tutto il bello della comicità brasiliana analizzando il lato divertente delle tipiche famiglie provenienti da diverse cittù del Paese sudamericano. La cultura locale e la diversità sarà al centro di una vicenda misteriosa e accattivante che sembra promettere davvero bene.

Dietro questa serie c'è la Glaz Entertainment e la sua data di debutto sul catalogo di Netflix è previsto per il 2022. La produzione è a cura di Mayra Lucas e Carolina Alckmin, l'ideazione di César Rodrigues e Leandro Soares, mentre la regia è di César Rodrigues e Eduardo Vaisman.