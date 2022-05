Harry e Meghan protagonisti di un reality-show su Netflix ma si parla già di flop

Dopo la cancellazione della sua serie animata, Pearl, Meghan Markle, questa volta insieme a suo marito il Principe Harry, debutterà su Netflix con un reality show basato sulla loro vita. I duchi di Sussex, infatti, hanno aperto le porte della loro super villa a Montecito, in California, alle telecamere della piattaforma di streaming per mostrare a tutti la loro quotidianità, la loro vita statunitense e la loro casa californiana dopo l'allontanamento dalla vita reale inglese. Se per i due genitori di Archie e Lilibet potrebbe essere un'occasione per un riscatto mediatico, dopo lo scalpore suscitato dall'intervista con Oprah, c'è già chi parla di flop. Ma facciamo un passo alla volta e cerchiamo di capire meglio questo progetto e i dissapori che sta creando sull'opinione pubblica.

Cosa sappiamo sul nuovo reality di Harry e Meghan per Netflix

Dopo alcune settimane dalla notizia della cancellazione di Pearl, il duca e la duchessa di Sussex sono tornati a far parlare di sé per un nuovo progetto Netflix che li vedrà protagonisti. Si tratta di un docu-reality che racconterà la loro vita, quotidianità, sfide e gioie dell'essere genitori, ex memebri della famiglia reale inglese e personaggi di grande dominio publico sempre soggetti a critiche e commenti da parte delle persone, della stampa e di altre celebrità.

A stupire, però, è il fatto che ancora prima di avere notizie più dettagliate su questo nuovo progetto Netflix che li riguarda, si parla già di un possibile fallimento della serie. A dirlo, infatti, è un recente sondaggio condoto da Express UK dove il 98% delle persone coinvolte (13.635 su 13.907) ha risposto che non guarderà la nuova serie di Harry e Meghan su Netflix. Un risultato che mostra, ancora una volta, l'antipatia da parte delle persone nei confronti di questa controversa coppia che sembra non piacere proprio a nessuno.

A esprimere il suo parere negativo nei confronti di questo nuovo progetto Netflix sui Sussex c'è anche l'attore e comico Michael Rapaport che, in occasione del Wendy Williams Show, ha accusato, senza peli sulla lingua, Harry e Meghan di dichiarare di non volere attennzioni da parte dei media e poi avviare un reality show all'interno della loro casa.

Quando uscirà lo show di Harry e Meghan su Netflix

Lo show di Harry e Meghan per ora non ha ancora una data di uscita ufficiale ma potrebbe debuttare su Netflix già alla fine di questo anno.