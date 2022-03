Su Netflix arriva una nuova serie sulla pandemia dal creatore de La casa di carta

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie tv su uno dei temi di attualità più importanti degli ultimi due anni: la pandemia. A dare voce, immagini e parole al racconto della dissusione di un virus trasmissibile per va aerea, sulla scia di quanto accaduto realmente nel biennio 2020-2022 con il Covid-19, sarà un nome noto del piccolo schermo. Stiamo parlando di Alex Pina, il creatore di uno dei successi più grandi di Netflix: La casa di carta. Lo sceneggiatore spagnolo, nome dietro altre serie di successo come Vis a Vis e Sky Rojo, realizzerà una nuova serie per la piattaforma di streaming dove racconterà un mondo dilaniato da una pandemia in una trama dall'atmosfera distopica quanto realistica. Si tratterà di una sorta di survival drama alla Squid Game ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo della trama di questo nuovo progetto Netflix.

Cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix sulla pandemia

La nuova serie Netflix di Alex Pina sarà ambientata in un bunker sotterraneo caratterizzato dal fatto di essere extra lussiono dove l'1% della popolazione si è ritirata per sopravvivere alla pandemia. A ispirare lo sceneggiatore spagnolo per questa nuova storia Netflix è stato un articolo di giornale spagnolo dove veniva citato il fatto che sempre più ricchi avevano acquistato bunker di lusso fino a 15 piani sottoterra, dopo la diffusione del Covid con servizi come cinema, piscina, spa, palestra e molto altro ancora tra cui anche giardini acqua e cibo per sopravvivere.

Quando esce la nuova serie di Alex Pina su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita della serie ma possiamo supporre di poterla trovare sul catalogo Netflix nei primi mesi del 2023.