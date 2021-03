Alessandro Cattelan su Netflix? Tutto ciò che sappiamo sulla presunta nuova serie con il presentatore italiano

I rumors e i dettagli sul nuovo progetto del presentatore di X Factor per la piattaforma di streaming on demand

Alessandro Cattelan, dopo X Factor, potrebbe approdare su Netflix. Sono questi, infatti, i rumors sul presentatore italiano, tra i più amati dal pubblico, che sembrerebbe sia trattando con il colosso dello streaming proprio in questi giorni per un nuovo progetto seriale. I dettagli su questa nuova serie tv Netflix con Cattelan sono ancora ignoti, così come l'argomento che dovrebbe trattare ma, da quanto riporta Leggo, la piattaforma di streaming più diffusa al mondo starebbe lavorando con l'ex conduttore di X Factor per creare una serie tv realizzata da Fremantle, la stessa casa di produzione di X Factor, E poi c'è Cattelan e Da grande, il nuovo programma di Cattelan che andrà in onda in due prime serate su Rai 1 dedicato agli over 40enni.

Alessandro Cattelan, dopotutto, durante l'ultima puntata dell'edizione 2020 di X Factor aveva annunciato che non sarebbe più tornato per la prossima edizione del programma canoro perché si sarebbe dedicato a un altro progetto. Dopo essere stato il padrone di casa del talent show dal 2011 al 2020, l'ex veejay di Viva, All Music ed Mtv, ha dichiarato di essere contento di aver finito con il persorso di X Factor dopo 10 bellissimi anni.

Ora, Cattelan è uno dei nomi più voluti e importanti del panorama televisivo italiano. Cosa ci proporrà su Netflix? Non ci resta che aspettare per scoprirlo ma siamo sicuri che, qualunque cosa di tratti, sarà un successo.