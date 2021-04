Harry e Meghan debuttano su Netflix con una nuova serie tv sugli Invictus Games

Il principe Harry approda su Netflix insieme a sua moglie con un nuovo progetto realizzato dalla Archewell Production (la casa di produzione dei duchi di Sussex) insieme al colosso dello streaming, Netflix. Di cosa si tratta? Di una nuova docu-serie sugli Invictus Games, la competizione sportiva fondata dallo stesso Harry dove i veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio si sfidano tra loro mostrando a tutti quanto possa essere forte il potenziale umano. La serie, dal titolo "Heart of Invictus" sarà diretta e prodotta dal duo di vincitori di Oscar Orlando von Einsiedel insieme a Joanna Natasegara.

Heart of Invictus: di cosa parlerà la nuova serie Netflix prodotta da Harry e Meghan

"Heart of Invictus" seguirà la storia di un gruppo di atleti internazionali (mutilati o con malattie causate dal loro lavoro nell'esercito) e della loro strada verso quelli che sarebbero dovuti essere gli Invictus Games del 2020, la competizione sportiva che avrà luogo, invece, a causa della pandemia, nel 2022. Questa serie, infatti, documenterà l'allenamento e la preparazione sportiva insieme alle storie di vita dei personaggi principali senza tralasciare l'aspetto organizzativo dei giochi Invictus.

Il principe Harry sia davanti che dietro le quinte: apparirà nella serie in prima persona

Oltre a essere il produttore esecutivo della nuova docu-serie Netflix, il principe Harry apparirà anche davanti allo schermo come personaggio della serie, dopotutto, è lui stesso il fondatore di questa competizione.

«Dalla prima edizione degli Invictus Games nel 2014, sapevamo che ogni atleta avrebbe contribuito in modo speciale a una storia complessiva di resilienza e determinazione - ha dichiarato Harry - Questa serie darà alle comunità di tutto il mondo una finestra per parlare della propria storia personale e io non potrei essere più felice di questo viaggio e fiero degli Invictus Games e dei suoi protagonisti che continuano a ispirare le nuove generazioni mostrando tutto il potenziale umano nella sua massima espressione».