Dai creatori di Game of Thrones una nuova serie Netflix tratta dal premio Pulitzer "The Overstory"

David Beinoff e D.B. Weiss dopo il colosso televisivo Game of Thrones lavoreranno all'adattamento per il piccolo schermo del romanzo "The Overstory - Il sussurro del mondo di Richard Powers. La nuova serie di Beinoff e Weiss, che sarà targata Netflix, prenderà spunto proprio dal libro, edito in Italia da La Nave di Teseo e premio Pulitzer nel 2019 con la motivazione di "romanzo costruito in modo geniale". A dare l'annuncio del nuovo progetto dei due nomi dietro una delle serie più di successo degli ultimi anni è stata la rivista americana di intrattenimento Collider.

The Overstory: cosa sappiamo della nuova serie Netflix

The Overstory - Il sussurro del mondo è il dodicesimo romanzo dello scrittore americano che racconta storie intrecciate e complesse così come lo sono i rami degli alberi di cui parla lui stesso nel libro. Si tratta di un vero e proprio elogio della letteratura e opera definita dalla giuria del premio Pulitzer "costruita in modo geniale". La notizia dell'adattamento per Netflix del romanzo non è ancora stata commentata ufficialmente, però, il CEO del colosso dello streaming, Reed Hastings, in unìintervista al New York Times aveva definito l'ultimo romanzo letto, appunto The Overstory, come un'opera originale e profonda.

Oltre a questa serie, i creatori di Game of Thrones sono all'opera con altri progetti per Netflix tra cui "The Chair", un dramedy di sei episodi con Sandra Oh e Jay Duplass e l'adattamento della saga di fantascienza di Liu Cixin "Il problema dei Tre Corpi".