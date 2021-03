Shonda Rhimes torna dopo Bridgerton con una nuova serie sulla truffatrice Anna Delvey per Netflix

Inventing Anna è il nuovo crime drama della produttrice di Bridgerton e How to get away with murder per la piattaforma di streaming

Shonda Rhimes torna su Netflix dopo l'enorme successo di Bridgerton con una nuova serie sulla storia della truffatrice Anna Delvey. Inventing Anna è, infatti, il titolo del nuovo crime drama originale della piattaforma che racconterà, grazie alla magistrale produzione della regina delle serie tv, Shonda Rhimes, tutto quello che c'è dietro la vita e la storia di una ragazza tedesca di origine russa di 27 anni, diventata famosa nel 2018 per una super frode sotto il nome fittizio di Anna Delvey. La ragazza, facendo finta di essere un'ereditiera ha rubato soldi a destra e manca finché non è stata scoperta nel 2019 e accusata di frode. Arrestata in California, dopo essere stata trovata mentre si nascondeva in un rinomato centro di rehab a Malibu, Anna Sorokin (suo vero nome), è stata condannata a 4 anni di prigione, sentenza poi accorciata per buona condotta che l'ha fatta uscire dal carcere lo scorso anno.

Netflix ha acquistato i diritti sulla storia di Anna Delvey e Shonda Rhimes ne ha preso in mano le redini per creare un nuovo crime drama in pieno stile Shondaland. Tra gli altri produttori della serie c'è anche David Frankel del Diavolo veste Prada. Anna Sorokin, intanto, con i soldi di Netflix, sta ripagando tutte le vittime della sua truffa.

Inventing Anna: quando esce su Netflix?

Per ora non abbiamo informazioni certe sulla data di uscita di Inventing Anna su Netflix ma sappiamo che la produzione è in corso. Non resta altro da fare che attendere nuove notizie sullo sviluppo della serie e sulla scelta del cast e noi che siamo fan, come sempre, di Shonda Rhimes, siamo sicuri che ne verrà fuori un altro successone che non vediamo l'ora di ammirare.