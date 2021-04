Netflix lancia una nuova docu-serie sulla vita e la carriera di Kanye West

Kanye West è pronto ad approdare nel catalogo di Netflix con una nuova docu-serie che lo riguarda lanciata dalla stessa piattaforma di streaming. Dopo oltre due decadi di iraccolta di mmagini e video sulla vita e la carriera del rapper americano, Netflix è finalmente pronta a mettere tutto insieme per creare una nuova serie/documentario su un altro cantante della scena musicale internazionale e vintore, quest'anno del primo gospel Grammy e del 22esimo Grammy della sua carriera con l'album £Jesus is King".

La serie includerà immagini mai viste prima del backstage della vita privata e dei concerti di Kanye West coprendo la sua intera carriera nel mondo musicale e della moda compreso anche il fallimento del 2020 della sua candidatura presidenziale e anche la morte di sua madre Donda West.

La docu-serie du Kanye West: cosa sappiamo finora

Per adesso, il nuovo progetto Netflix su KAnye West, non ha ancora un titolo ma sappiamo che sarà realizzata dal duo di produttori musicali Clarence “Coodie” Simmons and Chike Ozah, meglio noti come Coodie & Chike, già produttori del video musicale delle canzoni Jesus Walks (Version 3)” nel 2004 e di “Through the Wire.” Il duo ha già lavorato alla produzione e regia del documentario del 2012 su Benjamin Wilson, di diversi video musicali di Lupe Fiasco, Erykah Badu e altri e nel 2019 del documentario sull'ex giocatore di basket Stephon Marbury "A Kid From Coney Island".

Questa serie è prevista per debuttare su Netflix quest'anno anche se la data specifica di uscita non è ancora stata confermata dalla piattaforma.