The Talisman di Stephen King diventa una serie Netflix prodotta da Steven Spielberg

Il regista di E.T. affiancherà gli ideatori di Stranger Things per l'adattamento tv del romanzo tratto dallo scrittore horror americano per eccellenza

Netflix continua a cavalcare la cresta dell'onda del successo. Dopo una serie di titoli riuscitissimi, che hanno portato la piattaforma di streaming a fare il pieno di premi come Golden Globes o Critics Choice Awards, Netflix annuncia l'arrivo di una nuova serie di spicco, si tratta di The Talisman. Se il titolo non vi è nuovo non vi sbagliate, The Talisman è uno dei romanzi più famosi del re dell'horror Stephen King che, diventerà presto una serie tv Netflix prodotta da uno dei nomi più importanti a livello internazionale del settore cinematografico: Steven Spielberg che verrà affiancato dagli ideatori della serie Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer e King, Darryl Frank e Justin Falvey. Il romanzo di King del 1984 è una delle poche storie dello scrittore non ancora adattate per il piccolo o grande schermo anche se Steven Spielberg, affascinato dalla storia, ne ha acquistato i diritti già due anni prima dalla pubblicazione del libro per trarne un film. Ora, dopo oltre 35 anni di tentativi la sua Amblin Television produrrà la serie insieme a Paramount.

The Talisman: la trama della nuova serie Netflix

La serie, di genere dark fantasy, è tratta dal libro scritto da King insieme a Peter Straub e racconterà la storia di JackSawyer, un bambino di 12 anni che, per salvare la madre in fin di vita inizia un viaggio epico alla ricerca di un telismano che sarebbe in grado di guarire sua mamma ma anche di salvare il mondo. Durante questo viaggio, Jack, scoprirà l'esistenza di due realtà: l'America così come la conosciamo e la sua gemella parallela: i Territori, un mondo fantastico vissuto da lupi mannari.

Quando esce The Talisman su Netflix?

Per ora non ci sono ancora dettagli sulla data di uscita ufficiale di The Talisman, così come sul cast ma considerando che i lavori di produzione e sceneggiatura dovrebbero essere appena iniziati possiamo sperare di poter vedere la serie almeno tra il 2022 e il 2023.