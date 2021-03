Netflix lancia un nuovo teen drama sui vampiri: si chiama First Kill ed è un "Buffy al femminile"

First Kill è il nuovo vampire teen drama di Netflix che decide di puntare su questa fascia d'età e questo tema con un nuovo progetto prodotto da Emma Roberts (American Horror Story) per la piattaforma di streaming. La nuova serie originale Netlflix sarà scritta da Felicia D. Henderson insieme alla scrittrice Victoria 'V. E.' Schwab e si baserà sul racconto omonimo di quest'ultima.

First Kill: la trama della nuova serie sui vampiri di Netflix

La storia raccontata da First Kill è quella che vede come protagonista Juliette Fairmont, una ragazza vampiro adolescente pronta a uccidere per la prima volta per essere accettata dal branco. La ragazza mette gli occhi su Calliope 'Cal' Burns, la nuova arrivata in città, che, però, si scoprirà essere una cacciatrice di vampiri. Le due, rendendosi conto che uccidersi a vicenda non è poi così facile inizieranno una collaborazione che diventerà poi amore, ovviamente un amore travagliato a causa dei loro ruoli sociali.

Deadline descrive Juliette come una ragazza timida, nata vampira e con la voglia di non essere "un mostro" ma una vampira gentile. Calliope, invece, viene descritta come tosta e coraggiosa, una cacciatrice che, dietro l'aspetto duro nascone un cuore d'oro e vulnerabile.

Chi sono le protagoniste di First Kill

Sono state annunciate proprio oggi le attrici della nuova serie First Kill. Si tratta di Sarah Catherine Hook, che interpreterà Juliette, già nota al pubblico per essere comparsa brevemente in NOS4A2 e Imani Lewis, che vestirà i panni di Calliope, apparsa, invece, nella seconda stagione della serie Star.