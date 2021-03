The Upshaw è la nuova serie comedy di Netflix. Tutto quello che c'è da sapere

I comici Wanda Sykes e Mike Epps si preparano a regalare grosse risate in una nuova serie comedy di Netflix dal titolo The Upshaw. Il nuovo titolo della piattaforma di streaming della categoria family comedy si prepara a debuttare nel catalogo Netflix e a far ridere tutti. Con 10 episodi in totale della durata di 30 minuti l'uno, la serie creata da Regina Hicks e Wanda Sykes punta a raccontare la storia di una normalissima famiglia di colore alle prese con dinamiche intricate e tempi non proprio semplici in cui vivere. Tra i produttori esecutivi c'è Epps, Niles Kirchner e Page Hurwitz della Push It Productions.

The Upshaw: il cast della nuova comedy di Netflix

Nel cast della serie compaiono gli attori: Mike Epps, Wanda Sykes, Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Daniya-Renee Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis, Journey Christine

La trama di The Upshaw

La storia è quella di Bennie Upshaw (Mike Epps), un padre di famiglia di Indianapolis nonché meccanico e vero e proprio "disastro". L'uomo, infatti, fa di tutto per prendersi cura al meglio della sua famiglia composta da sua moglie Regina (Kim Fields) e da due figlie piccole, un primogenito, un figlio teenager avuto con un altra donna e per sopportare la sua cognata sardonica ma le avventure saranno tante così come le risate.

The Upshaw: data di uscita ufficiale

The Upshaw è in programma per uscire su Netflix il prossimo 12 maggio 2021.