Netflix annuncia una nuova serie originale spagnola, sarà prodotta nel 2021

Non sei speciale (You’re Not Hot) è il nuovo titolo del nuovo prodotto Netflix in lingua spagnola

La Spagna annuncia una nuova serie originale targata Netflix che entrerà nel catalogo della piattaforma di streaming più amata pronta a conquistare il pubblico. La serie, che avrà come titolo "Non sei speciale (You're Not Hot) verrà prodotta da Uria Films da un'idea di Estebalize Borgaleta e sarà girata nella comunità indipendente di Navarra,la regione a Nord della Spagna che nell'ultimo periodo è diventata un noto centro di produzione e agevolazioni fiscali. La produzione della serie, dal titolo originale "Tú no eres especial" è prevista per questo 2021 e la casa di produzione sta già esplorando le location.

Non sei speciale: trama

La serie avrà dei toni comici e sarà ambientata nella città immaginaria di Salvarria. Protagonista è una comica adolescente di nome Amaia costretta a trasferirsi da Barcellona a un paesino di periferia che non sembra avere molto da offrire a una teenager. Dalla città alla campagna, Amaia scoprirà di aver ereditato dei poteri magici da sua nonna ed è da qui che inizieranno le sue avventure.