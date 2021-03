Dopo le Winx anche le Superchicche diventano una serie tv

Dopo le fatine di Iginio Straffi anche le Superchicche (The Powerpuff Girls) di Hanna-Barbera prenderanno vita. Il cartone animato su Lolly, Dolly e Molly, le tre ragazzine create in laboratorio dal professor Utonium, che combattono i malvagi per salvare Townsville diventerà un live-action per la CW, la rete americana di Riverdale e The Flash.

The Powerpuff Girls: il cast

Sono state annunciate le attrici che vestiranno i panni delle tre ragazzine nella serie live-action delle Superchicche e si tratta di Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Parrault. I primi due nomi sono già noti al pubblico delle serie tv per aver recitato in serie e film di grande successo come Agents of S.H.I.E.L.D. e Descendants. La terza, non è ancora conosciuta ma avrà modo di farsi notare nelle vesti di una superchicca.

I dettagli e la trama del live-action tratta da Le Superchicche

La sceneggiatura della serie The Powerpuff Girls è di un nome d'eccezione e premio Oscar, Diablo Cody (Juno) che ha lavorato al copione insieme a Heather Regnier (Veronica Mars). La produzione è, invece, di Greg Berlanti (Riverdale, The Flash, The Flight Attendant, YOU). I personaggi delle Superchicche sono nati negli anni '90 da un'idea di Craig McCracken e verranno presentati nella serie con i nomi originali di Blossom, Bubbles e Buttercup e non più come bambine ma come ventenni disilluse che sentono di non aver vissuto a pieno la loro infanzia perché troppo impegnate a combattere il crimine. Ora però, il mondo ha di nuovo bisogno di loro ma riuscitanno le tre ragazze a riunirsi per tornare a sconfiggere il male anche a 20 anni?

I personaggi di The Powerpuff Girls e la trasizione da bambine ad adulte