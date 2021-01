Cosa sappiamo finora della nuova stagione di Sex and The City

Fan di Sex and the City tenetevi pronti perché la vostra serie preferita sta per tornare con nuovi episodi in tv! Le (ex) ragazze single di Manhattan che hanno segnato una generazione intera di donne alla ricerca dell'amore ma soprattutto di se stesse torneranno sul piccolo schermo per continuare a raccontare cosa accade nelle loro vite, a distanza di 17 anni, anche dopo averlo trovato l'amore. Di chi stiamo parlando? Di Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte le protagoniste indiscusse della serie cult degli anni '90 che torneranno, tutte tranne una (Samantha), nei nuovi episodi della serie targata Hbo Max. La produzione dovrebbe iniziare nella primavera 2021.

Nuova stagione Sex and the city: la trama

Il titolo del nuovo capitolo di Sex and the City sarà 'And Just Like That… e andrà in onda sul canale americano Hbo Max con le attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, solo tre delle star del cast originale perché la quarta, Kim Cattrall che nella serie interpreta l'irriverente Samantha Jones, non parteciperà al revival della serie. La trama del nuovo Sex and the City girerà attorno alle vite delle tre donne, ormai over cinquantenni alle prese con i drammi della vita quotidiana, la concretezza dei loro matrimoni, i figli, gli amanti e i nuovi amori proprio in vero stile Sex and the City. Con dieci episodi da mezzora l'uno Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York ci regaleranno nuove emozioni, nuovi consigli di vita e tanto tanto parlar d'amore, proprio come piace a noi!

'And Just Like That…: il trailer