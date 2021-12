Netflix è sempre più "brit". Ordinate 5 nuove serie inglesi per la prossima stagione

Netflix è sempre più "brit"! La piattaforma di streaming, infatti, dopo i grandi successi delle sue produzioni britanniche come The Crown e Sex Education ha deciso di continuare a puntare sulle serie TV interamente girate nel Regno Unito con 5 nuovi titoli in serbo per i suoi appassionati telefili. Il servizio di streaming ha infatti ordinato 5 nuove serie TV originali e, soprattutto, britanniche che saranno prodotte nel 2022. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire insieme quali nuove storie saranno raccontate sul piccolo schermo nella prossima stagione 2022 di Netflix.

One Day

Il primo nuovo titolo britannico di Netflix è One Day (Un giorno), l'adattamento televisivo del romanzo omonimo di David Nicholls edito in Italia da Neri Pozza. La storia è quella di Emma e Dexter, due persone che si incontrano ogni anno, lo stesso giorno, dopo essersi conosciuti all'università nel 1988. Ogni anno, i due, si raccontano l'un l'altro l'evoluzione della propria vita tra nuovi amori, separazioni, cambiamenti, crescite personali, successi, fallimenti e si rendono conto, entrambi che l'unico momento della loro vita in cui si sentono davvero bene con se stessi è quell'unico giorno all'anno in cui sono insieme. L'adattamento Netflix è a cura della sceneggiatrice Nicole Taylor che sta lavorando insieme ad Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani.

Eric

Il secondo titolo brit di Netflix del 2022 è Eric, una serie prodotta dalla Sister Pictures (Cernobyl) e ideata da Abi Morgan. Qui siamo nel pieno stile thriller ad alta tensione. La storia è ambientata a Manhattan, negli anni '80 e ha come protagonista un uomo, Vincent, un burattinaio in un famoso show americano, alla ricerca di suo figlio scomparso. Vincent, in preda alla disperazione, troverà conforto solo nella figura di Eric, il mostro che abita sotto il letto di suo figlio, ma l'uomo sarà costretto ad affrontare mostri ancora più reali di lui per ritrovare suo figlio.

Kaos

Passiamo a Kaos, la nuova serie di Charlie Covell (The End of the F***ing World) che riprende in mano la mitologia greca per creare un fantasy dove sei esseri umani, ignari del legame che c'è tra di loro, scoprono di essere parte di un'antica profezia legata agli Dei e al loro controllo sugli esseri umani.

Supacell

L'altro nuovo titolo inglese Netflix è Supacell, una serie di fantascienza che racconta la storia di un gruppo di persone di colore, della Londra Sud, che sviluppano all'improvviso dei superpoteri. Questi uomini e queste donne dovranno imparare a gestire questo grande cambiamento nella loro quotidianità senza farsi sopraffare e colpire dalle forze malvagie che hanno notato le loro strabilianti abilità.

The Fuck it Bucket

L'ultima serie britannica ordinata da Netflix per il 2022 è The Fuck it Bucket che racconta la storia di una ragazza di diciassette anni, Mila Polanco che viene dimessa dall'ospedale dopo la sua lunga lotta all'anoressia. All'improvviso la ragazza si ritrova tuffata nel mondo delle scuole superiori dove si sentirà indietro rispetto ai suoi compagni di classe nelle esperienze di vita che farà di tutto per recuperare, stilando una lista dei desideri, dopo essersi resa conto di aver perso una parte importante della sua adolescenza.