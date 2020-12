Netflix annuncia 7 nuove serie tv originali: ecco quali sono

Netflix ha annunciato i titoli delle sue nuove serie tv originali per la prossima stagione. La piattaforma di streaming, infatti, ha in serbo per il suo pubblico, 7 nuove serie tv di diversi generi e che vedono la partecipazione di alcuni dei più noti nomi del cinema a livello internazionale come, il regista e sceneggiatore Sam Mendes (1917, American Beauty, 007 Skyfall/Spectre), l'attore e regista Andy Serkis (King Kong, Il pianeta delle scimmie, Black Panther) e Rowan Atkinson, il famosissimo Mr. Bean britannico. Ma scopriamo più nel dettaglio di cosa parleranno i nuovi titoli originali Netflix.

Le sette morti di Evelyn Hardcastle

Le sette morti di Evelyn Hardcastle è una serie Netflix tratta dal romanzo omonimo di Stuart Turton che racconta la storia di un omicidio molto insolito e di un gruppo di ragazzi protagonisti che, in una tenuta di campagna, si ritrovano a dover risolvere un rompicapo quasi impossibile per una serie, di sette episodi da 60 minuti, che sembra essere un misto tra le famosissime Black Mirror, Inception Gosford Park e Agatha Christie.

Half Bad

Half Bad è la nuova serie Netflix con Andy Serkis tra i produttori esecutivi. La serie sarà di 8 episodi da 60 minuti e racconterà la storia di Nathan, un ragazzo di sedici anni figlio di una delle streghe più temute al mondo. Il giovane, trascorsa la sua vita a fare i conti con questo bagaglio importante e a gestire il terrore di chiunque entrava a far parte della sua cerchia di amici dovrà superare i pregiudizi di chi pensa che farà la fine di suo padre. Quella di Half Bad è una storia di crescita e riflessione sui concetti, molto labili, di "buono" e "cattivo".

Baby Reindeer

Baby Reindeer è una serie Netflix che racconta in modo finzionale una storia vera. Si tratta di una miniserie con 8 episodi in totale, ognuno dei quali della durata di 30 minuti. Questa storia è già stata oggetto di rappresentazioni teatrali e così come sul palcoscenico dal vivo, anche in versione televisiva, analizzerà la relazione tra lo scrittore Richard Gadd e una sua stalker. Nelle puntate si racconterà questo rapporto malato tra i due che porterà l'uomo a riscoprire un suo trauma nascosto nel profondo della sua memoria.

Cuckoo Song

Cuckoo Song è la serie originale Netflix di sei episodi della durata di 60 minuti che racconta la storia tratta dal romanzo omonimo di Frances Hardinge di due sorelle alle prese con la guerra. Nell'evoluzione della storia emergeranno le diversità tra questi due personaggi, da un lato una figura "umana" e dall'altro una "mostruosa". Le due sorelle dovranno mettere insieme le proprie forze per annullare un patto che ha avuto conseguenze importanti sull'umanità.

Lockwood & Co

Lockwood & Co è una serie ambientata a Londra, da otto episodi della durata di 60 minuti, e incentrata sulle storia dei più famosi cacciatori di fantasmi del mondo. La serie, si basa su una serie di romanzi dello scrittore Jonathan Stroud e si snoderà tra agenzie investigative e la storia di giovanissimi ma molto in gamba cacciatori di fantasmi.

Man vs Bee

Man vs Bee è un'altra nuova serie originale Netflix che vanta la partecipazione nello show del famosissimo Rowan Atkinson (mr. Bean) tra i suoi creatori ma anche tra gli attori protagonisti. Questa serie è composta da 10 episodi da soli 10 minuti l'uno, una vera e propria novità per il pubblico e manterrà i toni di commedia nel racconto di una lotta di un uomo contro un'ape.

The Red Zone

The Red Zone è la serie comedy che vede il regista Sam Mendes tra i suoi produttori esecutivi. Questa commedia sarà composta da sei episodi in totale da 30 minuti e parlerà di calcio. Non si tratterà, però, di una serie calcistica ma di un racconto di amicizia, sport, relazioni e valori umani in un ambiente dove trovarli sembra essere davvero difficile.