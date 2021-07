Netflix cancella 4 nuove serie tv: ecco quali e perché

C'è aria di cancellazioni in casa Netflix. Sono diverse, infatti, le serie tv che non saranno rinnovate per ulteriori stagioni o che uciranno per sempre dal catalogo della piattaforma di streaming. Si tratta di 4 titoli, quattro commedie per lo specifico, che il servizio di streaming ha deciso di annullare: Country Comfort, The Crew, Bonding e Mr.Iglesias. Di queste, le prime due saranno disponibili sul catalogo ancora per poche settimane, mentre, Bonding e Mr. Iglesias che avevano ottenuto una seconda stagione, non proseguiranno ulteriormente la loro storia.

Perché queste comedy non hanno ottenuto un posto sicuro nel catalogo Netflix? Molto probabilmente la ragione è da attribuire ai numeri troppo bassi di spettatori che hanno facilitano lo stop da parte della piattaforma di streaming nella produzioni di nuove stagioni, ad ogni modo, Netflix ha annunciato che con due dei protagonisti di queste serie, Kevin James e Gabriel Iglesias, rispettivamente produttori e attori di The Crew e Mr. Iglesias è ancora in affari, probabilmente per qualche altro progetto per ora ancora ignoto.

Oltre a queste quattro cancellazioni, erano già state annunciate altre serie che non avrebbero più continuato a produrre nuovi episodi per la piattaforma come Jupiter's Legacy, vero e proprio flop che non ha convinto il pubblico nonostante l'hype iniziale, Papà, non mettermi in imbarazzo, Grand Army e The Duchess.