Le 3 nuove serie fantasy di Netflix di cui tutti stanno aspettando l'uscita

C'è chi lo odia e chi lo ama ma il fantasy è uno dei generi più in voga nel mondo delle serie tv negli ultimi anni. Tra elfi, maghi, mostri, fate, poteri magici il fantasy è senza dubbio in grado di dare spazio all'immaginazione e permettere di uscire fuori dagli schemi della realtà e raccontare storie sempre nuove e fuori dall'ordinario. Se Netflix, nel 2021 ci ha regalato diversi nuovi titoli di questo genere di racconto anche nel 2022 la piattaforma di streaming non mancherà di proporre nuove storie fantasy per tutti gli amanti del genere. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire le tre serie fantasy più attese di questo 2022 e in programma per uscire prossimamente sul catalogo del servizio di streaming.

The Witcher: Blood Origin

Iniziamo con uno degli spin-off più attesi di quest'anno che continua a raccontare la storia di uno dei successi fantasy più grandi della piattaforma di streaming: The Witcher. Si tratta di una delle più grandi serie Netflix di questo genere di racconto che si sta lentamente espandendo in un universo sempre più ampio. Oltre alla terza stagione della serie, già prevista da Netflix, è in arrivo nel 2022 anche uno spin-off, un prequel che racconterà la storia dei witcher 1200 anni prima degli eventi della serie originale.

The Sandmad

Un altro grande titolo fantasy di cui tutti stanno aspettando l'uscita su Netflix è The Sandman che riunisce un cast enorme per adattare i famosissimi fumetti di Neil Gaiman DC che abbiamo aspettato decenni prima di vedere arrivare sui nostri schermi in una forma o nell'altra. Tra i nomi noti del cast troviamo Jenna Coleman, David Thewlis, John Cameron Mitchell, Charles Dance, Gwendoline Christie e Tom Sturridge.

Avatar: The Last Airbender

E come non citare Avatar: The Last Airbender, la nuova chiacchieratissima (e anche polemizzata) serie fantasy di Netflix. Avatar: The Last Airbender adatterà l'amata serie Nickelodeon incentrata su Aang e i suoi amici che combattono la Nazione del Fuoco. La serie è stata girata con una tecnologia all'avanguardia e i suoi casting ci danno la speranza che Netflix possa rendere giustizia alla serie originale.