I titoli da tenere d'occhio questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 18 al 24 luglio sono diverse le nuove uscite da non perdere dall'attesissima quarta stagione di Virgin River, la serie romantica che ha conquistato tutti negli anni al nuovo film con Ryan Gosling tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney, The Gray Man.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio.

Virgin River 4

Iniziamo con uno dei titoli più attesi della stagione, il quarto capitolo di Virgin River. Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

The Gray Man

Debutta su Netflix, dopo l'uscita nei cinema anche The Gray Man, il nuovo film con Ryan Gosling, Chris Evans e Regé-Jean Page, tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney. L'Uomo grigio è l'ex agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dall'ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte

https://www.today.it/gossip/vip/the-gray-man-recensione.html