Tutte le nuove serie tv di Shonda Rhimes che usciranno a breve su Netflix

Che Shonda Rhimes sia la regina del mondo delle serie tv lo sappiamo tutti ma potrebbero essere ancora sconosciuti ai fan i nuovi progetti per Netflix della creatrice di molte delle serie più amate dal pubblico degli ultimi anni. L'ideatrice della casa di produzione Shondaland, infatti, ha in serbo per il suo pubblico innumerevoli nuove storie da raccontare per farli emozionare, sognare, piangere e appassionare ai personaggi del piccolo schermo e alle loro avventure di vita. La Rhimes, per chi non dovesse saperlo, ha, infatti, uno storico accordo con la piattaforma di streaming Netflix per produrre serie tv, film e documentari di qualunque genere. Ecco allora un elenco di tutti i nuovi progetti a cui Shonda sta lavorando per Netflix e che potremo trovare nel catalogo del servizio di streaming a breve.

Inventing Anna

Genere: miniserie drama

Data di uscita: 2021

In programma per uscire su Netflix entro la fine del 2021, Inventing Anna è la nuova serie targata Shonda Rhimes che vedrà protagonista l'attrice Julia Garner, già nota al pubblico per Ozark. Questo drama è l'adattamento seriale di una storia vera, quella di una truffatrice che ha usato il potere di Instagram per infiltarsi nei profili dell'alta società di New York e rubare soldi a destra e a manca sotto il nome fittizio di fittizio di Anna Delvey. La sceneggiatura della serie è di Jessica Pressler mentre alla regia degli episodi troviamo David Frankel e Tom Verica.

Nel cast ci sono anche Anna Chlumsky, Laverne Cox e Alexis Floyd.

Bridgerton (stagioni 2-4)

Genere: dramma romantico

Data di uscita: ancora da definire. La stagione 2 molto probabilmente nel 2022

Non poteva mancare Brisgerton nell'elenco. La seconda stagione della serie prodotta da Shondaland e tra le più attese di Netflix dopo l'enorme successo della prima, tornerà con i suoi intrighi di palazzo sulla piattaforma di streaming nel 2022. Questo secondo capitolo sarà dedicato al fratello di Daphne, Anthony seguendo la linea cronologica dei libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie. Bridgerton ha stravolto le classifiche Netflix di questo inverno raggiungendo oltre 82 milioni di spettatori e diventando la serie più vista di sempre della piattaforma.

Oltre alla seconda stagione per ora sono confermate anche la terza e la quarta.

Prequel di Bridgerton sulla regina Charlotte

Genere: dramma romantico

Data di uscita: ancora da definire

Una novità vera e propria per tutti i fan di Bridsgerton: Shonda Rhimes sta lovorando a un prequel della serie, uno spin-off dedicato al personaggio della regina Charlotte e alla sua vita prima da ragazza e poi da regina alla ricerca dell'amore e di se stessa. Si tratterà di una serie che fungerà da lungo flashback che ci farà scoprire qualche dettaglio in più su uno dei personaggi più amati di Bridgerton e la penna dietro alla sceneggiatura è proprio quella della Rhimes. Non possiamo che aspettarci gradi cose.

Sunshine Scouts

Genere: comedy

Data di uscita: ancora da definire

Shondaland dopo tante serie drammatiche produrrà per Netflix anche una commedia dal titolo Sunshine Scouts con Jill. E. Alexander al timone. La storia è quella di un disastro apocalittico che risparmia un gruppo di ragazze adolescenti che dovranno quindi evocare le loro abilità di sopravvivenza per resistere alle ricadute e garantire che tutto ciò che rimane dell'umanità rispetti la legge Sunshine Scout.

The Warmth of Other Suns

Genere: drama

Data di uscita: ancora da definire

Questo altro titolo Netflix firmato Shonda Rhimes è un dramma e adattamento seriale di un libro di Isabel Wilkerson che segue le storie di un gruppo di afro americani migranti in fuga dal Sud alla ricerca di una vita migliore. L'adattamento tv sarà a cura di Anna Deavere Smith.

Pico & Sepulveda

Genere: drama

Data di uscita: ancora da definire

Passiamo ora a un dramma tv che racconterà la storia della guerra del 1840 nell'allora stato messicano della California. La sceneggiatura è a cura di Janet Leahy nota già per il suo lavoro in Mad Men della AMC. Lo show condivide il suo nome con la canzone del 1947 di Freddy Martin.

The Residence

Genere: dramma politico

Data di uscita: ancora da definire

Con la rimozione di Scandal da Netflix, The Residence probabilmente colmerà questa lacuna quando uscirà. La serie, infatti, di genere politico è basata sul libro di Kate Anderson Brower e racconterà la storia delle persone che aiutano a far funzionare la Casa Bianca dietro le quinte. Il libro comprendeva più amministrazioni dai Kennedy fino agli Obama.

Notes on Love

Genere: docuserie

Data di uscita: ancora da definire

Questa docu serie darà uno sguardo a vari "creativi" e ai rispettivi matrimoni. Tra le persone coinvolte nel progetto figurano: Norman Lear e Aaron Shure, Steve Martin, Diane Warren, Jenny Han, Lindy West e Ahamefule J. Oluo e Shonda Rhimes. Abbiamo sentito l'ultima volta che la serie era in sviluppo nell'ottobre 2019, ma da allora non ci sono state ulteriori notizie al riguardo.

Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change

Genere: miniserie

Data di uscita: ancora da definire

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel luglio 2018 ed è attualmente etichettato come una miniserie TV. Oltre a ciò, tuttavia, non sappiamo se sarà una serie di docu o una miniserie biografica.