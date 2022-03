Le nuove serie in costume in uscita su Netflix nel 2022 (oltre a Bridgerton)

Sfarzosi abiti d'epoca, famiglie reali, duelli, amori impossibili. Le serie tv in costume offrono uno scorcio storico e affascinante sulle storie d'altri tempi tra guerre, battaglie, amori tra ceti differenti e tanto romanticismo. Netflix, dopo il successo di Bridgerton, ha deciso di continuare a puntare su questo genere seriale dando spazio a diversi nuovi titoli in costume che debutteranno in questo 2022. Scopriao allora quali sono e cosa ci aspetta in questa nuova stagione seriale di storie d'altri tempi.

The Empress

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie in sei episodi dedicata alla storia delle principessa Sissi. Quando la ribelle Elisabetta ("Sissi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

1899

Passiamo all'altro nuovo titolo in costume di Netflix. Si intitola 1899 e racconta, con otto episodi, la storia di un piroscafo pieno di migranti che si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Peaky Blinders 6

E infine, in questo 2022, la piattaforma di streaming ci regalerà la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders che riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della quinta con il tentativo fallito di omicidio di Oswald Mosley da parte di Tommy Shelby. A questo punto Tommy Shelby dovrà affrontare diversi nemici tra cui se stesso. Per quanto riguarda il gran finale della sesta stagione non abbiamo ancora nessun indizio ma una cosa è certa: Peaky Blinders continuerà in una nuova versione. È stata confermata, infatti, la produzione di un film di Pealy Blinders la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2023.