Tutte le nuove serie di Ryan Murphy in arrivo su Netflix

Dopo il successo delle sue ultime due serie Netflix, il suo nome è diventato garanzia di qualità. Stiamo parlando di un regista, Ryan Murphy che dopo aver spopolato con titoli come Dahmer e The Watcher è davvero entrato nel cuore degli spettatori che, ormai, quando leggono il suo nome sanno che ciò che stanno per guardare sarà una meraviglia. Padre di tantissimi successi sul piccolo e grande schermo, Murphy è pronto per tornare su Netflix con nuove storie appassionanti di cui far innamorare il pubblico e sono diversi i suoi nuovi progetti per Netflix. Quali sono le sue nuove serie pronte a debuttare nei prossimi mesi sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Monster 2

Monster doveva essere una limited series di Netflix ma dopo il successo di Dahmer si è trasformata in un'antologia nuova di zecca per Ryan Murphy che racconterà le strie di diversi assassini tra i più famosi della storia. Rinnovata per almeno altre due stagioni, la prossima stagione di Monster sarà probabilmente incentrata su un altro dei famigerati serial killer statunitensi. Per ora non si sa ancora quale personaggio andrà a dominare la scena dopo Jeffrey Dahmer ma siamo certi che la scelta di Murphy sarà azzeccata e rivoluzionaria come sempre.

The Watcher 2

Un'altra serie di Ryan Murphy che doveva concludersi con una stagione ma che tornerà grazie all'enorme successo ottenuto è The Watcher. Questo thriller sulla casa "maledetta" al 657 Boulevard è stato rinnovato per una seconda stagione e continuerà il racconto intrigante e suggestivo di uno degli stalker americani ancora a piede libero che ha rovinato la vita a chiunque abbia messo piede nella sua vecchia casa. Quando uscirà The Watcher 2? Per ora non lo sappiamo ancora ma una cosa è certa, questo titolo è pronto a fare di nuovo scalpore.

Ratched 2

Prima dei successi di Dahmer e The Watcher, Ryan Murphy aveva stupito tutti con un'altra serie Netflix, Ratched che è subito entrata nella lista degli show più visti di sempre della piattaforma di streaming. Quando la serie è stata originariamente annunciata, dopo un'intensa guerra di offerte, Netflix ha dato un ordine di due stagioni, il che significa che l'infermiera Ratched dovrebbe tornare. Purtroppo, non si sa ancora quando potremo aspettarci la seconda stagione di Ratched.

A Chorus Line

Murphy sta lavorando anche a una serie remake del film del 1985 e del musical di Broadway, A Chorus Line. Questa nuova miniserie limitata consisterà in 10 episodi che adattano l'opera teatrale ai giorni nostri. Al centro della storia diciassette ballerini di Broadway che si presentano all'audizione per un posto in una chorus line, ambientata sul palcoscenico spoglio di un teatro di Broadway durante un'audizione per un musical. Basato sul musical di Broadway.

Una serie su Marlene Dietrich

Murphy dirigerà una serie sul personaggio di Marlene Dietrich. Questa serie avrà una premessa simile a quella della precedente serie biografica di Murphy, Halston, in quanto si tratta di una serie limitata biografica basata su un personaggio famoso. Jessica Lange interpreterà il ruolo di Marlene, già presente nella prima stagione di The Politician. Secondo quanto riferito, la serie è in fase di pre-produzione, ma non si conoscono ancora i membri del cast oltre a Jessica Lange.

Consent

Annunciata nel maggio 2018, questa nuova serie antologica di Murphy cavalcherà l'onda del movimento #MeToo ed esaminerà le storie di molestie sessuali sul posto di lavoro, in particolare durante il movimento. Ogni episodio racconterà una nuova storia con un regista diverso. Si prevede che uno degli episodi tratti un resoconto di quanto accaduto alla Weinstein Company e uno che riguardi le accuse contro l'attore di House of Cards, Kevin Spacey.