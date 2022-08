Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di settembre

Manca ancora un po' all'inizio di settembre ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese di fine estate? Cosa dobbiamo aspettarci da questo settembre 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e qualche ritorno. Si inizia con il debutto di SKAM Italia che torna con la quinta stagione, poi c'è una nuova serie thriller con Emily Deschanel, Il diavolo in Ohio e, infine, torna anche Cobra Kai con l'attesissimo quinto capitolo di serie.

SKAM Italia 5 (1 settembre)

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Il diavolo in Ohio ( 2 settembre)

A settembre debutta anche una nuova serie thriller, Il diavolo in Ohio. Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

Cobra Kai 5 (9 settembre)

E poi a settembre c'è il grande ritorno di Cobra Kai, la serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.