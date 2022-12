Le serie più interessanti che debutteranno su Netflix questa settimana di Natale

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 19 al 25 dicembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla terza stagione di Emily in Paris al secondo capitolo del survival game Alice in Borderland fino a passare al sequel di Cena con delitto, Glass Onion Knives Out.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di dicembre 2022.

Emily in Paris 3 (21 dicembre)

Iniziamo con il terzo capitolo di Emily in Paris che debutterà il prossimo 21 dicembre). Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre. Il premiato ideatore e showrunner Darren Star torna a dirigere la terza stagione della serie candidata agli Emmy Emily in Paris con nuovi episodi appassionanti sullo sfondo di una romantica Parigi.

Alice in Borderland 2 (22 dicembre)

Tratta da: "Imawa no Kuni no Alice", graphic novel originale di Haro Aso pubblicata da Shogakukan Inc., il survival game Alice in Borderland, dopo il successo della prima stagione, torna con nuovi appassionanti episodi. Per risolvere il mistero di "Borderland" e tornare nel suo mondo, Arisu deve affrontare insieme ai suoi compagni giochi sempre più difficili e pericolosi.

Glass Onion - Knives Out (23 dicembre)

E, infine, altro grande debutto della settimana è Glass Onion, il sequel di Cena con delitto - Knives Out che vede il detective Benoît Blanc andare in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti. Questa nuova avventura vede l'intrepido detective in una lussuosa proprietà su un'isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.