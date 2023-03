Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere da tante novità come il thriller turco Anime False e la serie tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent ma anche graditi ritorni come la serie brasiliana Città invisibile che torna con una seconda stagione così come Il suo regno.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di marzo 2023.

Il suo regno 2 (22 marzo 2023)

La serie thriller politica, prodotta in Argentina, Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male. Con una troupe di grande qualità davanti e dietro le telecamere, la serie segue la storia del leader religioso Emilio Vázquez Pena, che nella prima stagione avevamo lasciato come principale candidato alla presidenza dopo l'assassinio del rivale.

Citta invisibile 2 (22 marzo 2023)

Torna con la sua seconda stagione, la serie fanasy brasiliana, Città invisibile. Dopo essere tornato in vita nelle acque sacre vicino a Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) fa il possibile per trovare la figlia Luna (Manu Dieguez) e nel corso della ricerca potrebbe scoprire la vera natura della ragazza.

Anime False (24 marzo 2023)

Debutta questa settimana anche una nuova serie turca che sembra promettere molto bene, Anime False. Una madre e la giovane figlia hanno un legame indistruttibile. Sono in fuga da tempo, soggiornano in lussuosi hotel e continuano a spostarsi. Ma quando gli alberghi di lusso lasciano il posto a motel fatiscenti diventa chiaro che non è una favola. E quando scopriamo che alle loro spalle è stata lasciata una scia di cadaveri, ci rendiamo conto che forse la madre non è una vittima ma una cacciatrice. Come faranno a cavarsela?

The Night Agent (26 marzo 2023)

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.