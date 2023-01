Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 23 al 29 gennaio 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo reality di sopravvivenza Physical da 100 a 1 alla nuova serie sul wrestling femminile Against the Rope fino a passare alla nuova serie fantasy Lookwood & Co.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di gennaio.

Se amate le sfide di forza: Physical: da 100 a 1 (24 gennaio)

Questa settimana per quanto riguarda le nuove uscite Netflix si inizia con un reality molto particolare. Cento concorrenti in perfetta forma gareggiano per poter affermare di avere il fisico migliore in questa intensa serie reality di sopravvivenza. Pronti a vedere questa lotta?

Se siete appassionati di wrestling: Against the Ropes (25 gennaio)

Passiamo poi a un nuovo dramedy, Against the Ropes. Dopo sei anni in carcere per un crimine che non ha commesso, Ángela deve affrontare la sfida più grossa di tutte: rimettere la propria vita in carreggiata, riguadagnandosi l'amore e il rispetto della figlia Rocío. Quando scopre che questa è appassionata di wrestling, Ángela si trasforma nella Sposa Nera e trova nello sport un modo per conquistare, oltre al pubblico, l'affetto della figlia.

Se vi piace il fantasy: Lockwood & Co. (27 gennaio)

E infine, Netflix sfornerà una nuova serie fantasy, Lockwood & Co. In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.