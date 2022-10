I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 3 al 9 ottobre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova miniserie sul serial killer Jeffrey Dahmer, Conversazioni con un killer al film La ragazza più fortunata del mondo fino ad arrivare alla nuova serie The Midnight Club su giovani malati terminali.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa prima settimana di ottobre.

Conversazioni con un killer, il caso Dahmer (7 ottobre)

Questa settimana, dopo il successo della serie Dahmer, il serial killer cannibale Jeffrey Dahmer torna protagonista del catalogo Netflix con una nuova miniserie documentario sul suo iconico caso. Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell'appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa sedici omicidi compiuti nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978, ammettendo anche atti inimmaginabili di necrofilia e cannibalismo. Questa scoperta sciocca gli Stati Uniti e sconvolge la comunità locale infuriata del fatto che un assassino così depravato abbia potuto operare per tanto tempo nella loro città. Come mai Dahmer, condannato nel 1988 per abusi sessuali su un minore, è riuscito a evitare i sospetti e l'attenzione delle forze dell'ordine mentre perlustrava la scena gay di Milwaukee alla ricerca di vittime in prevalenza di colore? Questo documentario è il terzo della serie del regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer: Il caso Bundy, Conversazioni con un killer: Il caso Gacy) e presenta colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

La ragazza più fortunata del mondo (7 ottobre)

Il secondo titolo Netflix di questo ottobre è il film La ragazza più fortunata del mondo sulla la storia di Ani FaNelli, una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

The Midnight Club (7 ottobre)

E, infine, tra le novità di questa settimana c'è anche la nuova serie in dieci episodi The Midnight Club. In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall'aldilà. Tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.