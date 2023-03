Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla docu-serie sul caso del Volo MH370 scomparso nel nulla al nuovo thriller d'azione Luther, Verso l'inferno fino al nuovo reality di sopravvivenza Outlast - Gioco di squadra.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di marzo 2023.

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla (8 marzo)

Genere: docu-serie

Iniziamo con una nuova uscite Netflix molto interessante, la docu-serie sul volo MH370 sparito nel nulla. Netflix, infatti, in 3 episodi, ripercorrerà i passaggi più importanti di una delle storie di sparizioni aeree più misteriose di sempre. Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate.

Quest'avvincente serie documentaria di RAW, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docu-serie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e soprattutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

Luther: Verso l'inferno (10 marzo)

Genere: thriller

Passiamo a un'altra uscita Netflix molto attesa di questo marzo 2023, il nuovo thriller d'azione Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva ripensata per il cinema. Un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyber psicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Outlast - Gioco di squadra (10 marzo)

Genere: reality di sopravvivenza

E, infine, un altro titolo Netflix da tenere d'occhio è il nuovo reality di sopravvivenza Outlast, gioco di squadra. Si tratta di una serie di 8 episodi con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.