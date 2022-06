Le nuove serie sui supereroi in arrivo prossimamente su Netflix

Tra le tante novità seriali che Netflix ha in serbo per il suo pubblico non potevano mancare le storie di supereroi. Personaggi immaginari, con poteri magici, vite fuori dall'ordinario e tante avventure da affrontare. Netflix, infatti, per i prossimi mesi ha in programma diversi titoli a tema supereroi da lanciare sul suo catalogo. Tra adattamenti di fumetti, graphic novel o live-action di serie animate, ecco quali sono i nuovi prodotti seriali del colosso dello streaming sui supereroi.

Grendel

Grendel è una nuova serie Netflix adattamento dei fumetti della Dark House, diretta da Andrew Dabb, lo stesso nome dietro un'altra attesissima serie Netflix, Resident Evil. La storia è quella di un talentuoso schermitore, scrittore e assassino che cerca di vendicare la morte di un amore perduto. Va nel mondo criminale e si chiede, perché picchiarli, quando può unirsi a loro?

Supacel

Passiamo poi a Supacel, la nuova serie Netflix diretta da Rapman, noto per essere stato il regista di Blue Story nel 2019. Questa serie di supereroi è prodotta da Netflixk UK insiee alla New Wave Agency e racconta la storia di un gruppo di individui normali del sud di Londra che sviluppano superpoteri durante la notte ma l'unico legame tra loro è il colore della pelle.

Super Crooks

Passiamo poi a Super Crooks, ricorderete il titolo per la serie animata uscita lo scorso anno su Netflix e che, quest'anno, sarà riadattata a live-action. Lo show è sulle rapine e i supereroi con Johnny Bolt e una miriade di altri supercriminali che commettono ambiziose rapine tra loro.