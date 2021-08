I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di agosto e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 2 all'8 agosto 2021, ecco qualche consiglio sulle serie tv più promettenti di questa prima settimana di agosto.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuovo film Netflix di animazione "Vivo" alla nuova serie sui narcotrafficanti del Sud della Florida "Cocaine Cowboys" fino a passare per la prima serie tv che vedrà Paris Hilton e altri suoi amici famosi ai formelli. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix da non farsi scappare.

Cocaine Cowboys (4 agosto 2021)

Tra le altre novità Netflix della settimana troviamo Cocaine Cowboys, in uscita sulla piattaforma di streaming il 4 agosto e creato dal regista Billy Corben che torna a lavorare, a 15 anni dall'uscita del suo film cult, su una saga in sei parti che racconta la storia dei narcotrafficanti del Sud della Florida accusati di uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti. Un vero e proprio ritratto accurato, attraverso il racconto di chi li ha conosciuti da vicino, degli ultimi "cowboy della cocaina" di Miami, questa serie racconterà la storia degli esiliati cubani Augusto "Willy" Falcon e Salvador "Sal" Magluta, sospettati di essere i principali distributori negli USA per due dei più grandi cartelli colombiani e accusati di aver trasportato illegalmente oltre 75 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti negli anni '80. I due compagni di liceo hanno costruito un vero e proprio impero da 2 miliardi di dollari che ha reso Willy e Sal (conosciuti anche come "Los Muchachos") due dei volti più noti di Miami. Mentre le forze dell'ordine cercavano di fermarli, i campioni del mondo di offshore sono riusciti a evitare abilmente la giustizia per decenni, prima che la caccia giungesse finalmente al termine.

In cucina con Paris (4 agosto 2021)

Ad agosto Paris Hilton torna sul piccolo schermo con un nuovo format televisivo, in sei episodi, tutto dedicato alla cucina. "In cucina con Paris" è il nuovo show Netflix dove l'ereditiera più famosa del modo, insieme all'aiuto di amici famosi, si muoverà tra fornelli, nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidare il suo pubblico in un viaggio che va dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

Vivo (6 agosto 2021)

In uscita il 6 agosto, Vivo è il nuovo cartone animato musicale di Netflix nonché vero e proprio capolavoro del mondo dell'animazione. Con un cercoletto (un piccolo mammifero esotico) come protagonista, Vivo si mostra come una via di mezzo tra musical e cartone animato, raccontando tra note e avventure tutto il bello dell'essere persone uniche e piene di proprie "stranezze". Vivo parla di musica, di passioni, di amicizia, del non avere paura di aprire il proprio cuore e mostrarsi nella propria autenticità. Con questo nuoto titolo Netflix supera se stessa creando un prodotto capace di colpire per la sua semplicità senza dover aggiungere niente di più della sua storia e dei personaggi che ne fammo parte. Sorretto da una grandissima colonna sonora, prodotta dal premio Tony e Grammy Alex Lacamoire e adattata in italiano da Stash, Vivo è il film di cui tutti avevamo bisogno in grado di portare allegria, voglia di ballare e tanta emozione.