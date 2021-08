Settembre: mese di punta per Netflix, tutte le nuove uscite 'bomba' da La casa di carta a...

Sarà perché finiscono le vacanze, sarà perché è da sempre considerato il mese del nuovo inizio, sarà perché quell'atmosfera di mare, sole e divertimento sembra svanire piano piano per lasciare spazio al ritorno a scuola, a lavoro e ai nuovi propositi, ma settembre è un mese di grandi finali e nuovi inizi non solo nella vita ma anche in fatto di cinema e serie tv. Cinema, perché ogni anno, a settembre, a Venezia viene inaugurata una nuova edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che mostra in anteprima mondiale le nuove pellicole internazionali pronte a essere distribuite sui grandi schermi di tutto il mondo; serie tv, perché questo settembre vedrà il ritrono su Netflix di alcune dei più grandi successi del piccolo schermo tra cui due grandissime serie che debutteranno con il loro gran finale dopo aver accompagnato i fan per anni e anni tra avventure, colpi di scena, storie d'amore o, semplicemente, storie di vita. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo settembre 2021 e quali serie "bomba" usciranno con nuovi ed esclusivi episodi sul servizio di streaming più diffuso al mondo e che noi non vediamo l'ora di gustarci fino all'ultima scena.

L'atto finale della banda del Professore con La casa di carta 5

Settembre porterà con sè il gran finale de La casa di carta, una delle serie di più grande successo degli ultimi anni. Una storia di "ladri con il volto di Salvador Dalì" che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la sua capacità di mostrare il lato umano di chi compie atti considerati "disumani". La casa di carta con la quinta stagione giunge al termine, così come il piano perfetto del Proessore che verrà messo in pratica per un'ultima e decisiva volta. E sarà proprio settembre a dare l'occasione a questa serie spagnola creta da Alex Pina di mostrare a tutti il suo valore con nuovi episodi che debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 3 settembre. E noi, come voi del resto, non stiamo più nella pelle.

Il gran finale di Lucifer

A settembre si chiude il sipario anche sulla storia di Lucifer, il diavolo più famoso della storia occidentale che con la sua sesta stagione, e questa volta nei panni di neo-Dio, porterà a termine la sua avventura sul piccolo schermo di Netflix. Un'ultima stagione per una serie che avrebbe dovuto concludersi con il quinto capitolo ma che il pubblico ha fortemente voluto tornasse a raccontare nuove avventure. "Tenete pronti i fazzoletti" dichiara la sinossi ufficiale di Lucifer 6 e siamo certi che di lacrime ne scenderanno a volontà per quest'ultima parte di una serie che, a detta dei suoi stessi creatori, sarà un atto d'amore nei confronti del pubblico e non possiamo che aspettarci di vivere grandi emozioni a partire dal 10 settembre.

La nuova stagione di Sex Education

Settembre vedrà il ritorno anche di un'altra serie di punta di Netflix: Sex Education che torna con la sua terza e attesissima stagione. La serie scritta e ideata da Laurie Nunn regalaerà ai fan nuove avventure da seguire con il fiato sospeso nei corridoi della Moordale tra femminicidi, una nuova preside e tanti rapporti interpersonali da vivere. È un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Non resta che aspettare il 17 settembre e godersela tutta.

Il debutto della serie animata LGBTQ+, "Q-Force"

Dopo grandi finali e attesi ritorni, settembre regalerà all'affezionatissimo pubblico di Netflix anche un nuovo titolo tutto da scorprie. Una serie animata che mette al centro della sua narrazione il mondo Lgbtq+ con 10 divertentissimi episodi che avranno come protagonisti delle spie capitanate da Steve Maryweather, un ragazzo gay che, proprio per il suo orientamento sessuale verrà cacciato dall'American Intelligence Agency, mettendo su una squadra di geni, tutti appartenenti al mondo LGBTQ+ chiamata la Q-Force. Tra il meccanico Deb, il maestro nei travestimenti da drag queen Twink e la hacker Stat questo team di "supereroi" saprà dimostrare quanto il valore delle persone sia distante da una mera preferenza sessuale. Ironico, divertente e leggero ma con risonanze profonde, Q-Force, creato da Gabe Liedman, debutterà il 2 settembre ed è uno di quei titoli Netflix del prossimo mese che non vediamo l'ora di poter scoprire.