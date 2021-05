Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (17-23 maggio 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio 2021 e, se ci sono diversi titoli di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altri che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 17 al 23 maggio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa ultima terza settimana del mese. Abbiamo selezionato tre highlight dal drama spagnolo alla comedy fino a passare per il dark humour, in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto senza tralasciare anche la riflessione. Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa terza settimana di maggio.

Che fine ha fatto Sara? (Parte 2)

Torna con una seconda parte la serie spagnola "Che fine ha fatto Sara?" che svelerà nuovi indizi per capire chi ha ucciso la ragazza morta annegata in mare dopo una caduta e porterà Álex Guzmán a far emergere i segreti più nascosti della famiglia Lazcano. In questi nuovi episodi che debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo 19 maggio Alex dovrà fare i conti con il suo peggiore incubo: la personalità di sua sorella Sara, che non ha mai conosciuto veramente. Nel frattempo un cadavere misterioso seppellito nel suo giardino diventa una bomba a orologeria che potrebbe rispedirlo in carcere da un momento all'altro. Álex non ha altra scelta se non quella di diventare un investigatore, per ricostruire il puzzle della vera e terribile storia di Sara e del suo rapporto con la famiglia Lazcano.

Master of None (stagione 3)

Una delle novità più attese di questo mese è il grande ritorno dopo 3 anni di Master of None, la serie ideata dal premio Emmy Aziz Ansari. Questa nuova stagione sarà incentrata sul personaggio di Denise (interpretata da Lena Waithe) insieme alla sua partner Alicia (la premio BAFTA Naomi Ackie). Questa nuova stagione è una storia d'amore moderna che getta uno sguardo intimo sugli alti e i bassi del matrimonio, sui problemi legati alla fertilità e sulla crescita personale individuale e di coppia. Brevi momenti di passione si intrecciano a terribili perdite personali nel quadro di questioni esistenziali come l'amore e la vita. La terza stagione, coideata da Ansari e dal premio Emmy Alan Yang, offre un'evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa.

Special (stagione 2)

In questa terza settimana di maggio torna anche un altro titolo già noto al pubblico di Netflix. Stiamo parlando di Special, la serie americana basata sul libro "I'm Special: and Other Lies We Tell Ourselves" (2015), di Ryan O'Connell, interprete e regista della serie. La storia raccontata da questa serie è quella si Ryan, un ragazzo omosessuale con una lieve paralisi al cervello che, stanco di vivere nell'ombra, decide di lasciare casa e trasferirsi per iniziare un nuovo lavoro. Ryan, però, per potersi sentire libero davvero racconterà una piccola bugia sulla sua disabilità. Cosa accadrà nella nuova stagione dopo il litigio con Karen? Non resta che aspettare il 20 maggio per scoprirlo.

Tutte le uscite Netflix di questa settimana (film e serie tv)

19 maggio:

Che fine ha fatto Sara? (serie tv)

20 maggio:

Special (serie tv)

21 maggio:

Army of the Dead (film)

23 maggio