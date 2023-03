Tutte le serie tv in uscita su Paramount + a marzo 2023

Nuovo mese, nuove uscite su Paramount+. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a regalare al pubblico tanti nuovi titoli a cui appassionarsi. Dopo aver svelato cosa aspettarsi in fatto di serie tv sulle varie piattaforme come Netflix, Prime Video, Sky e NOW è arrivato il momento di scoprire cosa ci aspetta di interessante su Paramount+. In questo nuovo mese del 2023 sono diversi gli appuntamenti seriali da non perdere e tra questi citiamo subito la miniserie di genere western, The English e poi la serie dalla trama originalissima Rabbit Hole che racconta la storia di un gruppo di potenzi forze speciali in grado di influenzare e controllare l'intera popolazione mondiale dove viene messo in crisi il diritto più importante dell'uomo, la democrazia. Tra i grandi ritorni del mese c'è anche Mayor Kingstown il crime drama con Elijah Wood che torna con i nuovi episodi della seconda stagione così come Yellowjackets 2, entrambi con un episodio a settimana.

Tutte le nuove uscite Paramount+ di marzo 2023

LE NOVITÀ

The English - in uscita l'8 marzo

in uscita l'8 marzo Mayor of Kingstown , stagione 2 - in uscita il 16 marzo con un episodio alla settimana

, stagione 2 - in uscita il 16 marzo con un episodio alla settimana Un letto per due - in uscita il 17 marzo

- in uscita il 17 marzo Yellowjackets , stagione 2 - in uscita il 24 marzo con un episodio a settimana

, stagione 2 - in uscita il 24 marzo con un episodio a settimana Rabbit Hole - in uscita il 27 marzo con un episodio a settimana

LE SERIE CHE CONTINUANO