Sky e NOW, tutte le serie in uscita a marzo 2023, da Christian 2 al finale di The Last of Us

Dopo avervi aggiornati su tutte le nuove uscite del mese di marzo delle altre piattaforme di streaming da Netflix a Prime Video, fino a passare per Paramount+, è arrivato il momento di passare alle serie tv che debutteranno nel mese della primavera su Sky e NOW. Quali saranno le nuove storie che faranno compagnia al pubblico in questo nuovo mese dell'anno? E quali quelle già in corso che continueranno o finiranno proprio in questo marzo 2023? Scopriamo insieme cosa aspettarci, in fatto di serie tv, da Sky e NOW in questo nuovo mese dell'anno.

Tutte le nuove uscite Netflix di Sky e NOW

Yellowstone 5 (1 marzo)

La quinta stagione del western Yellowstone arriva su Sky Atlantic e NOW proprio il primo marzo. Troveremo John Dutton alle prese con la difesa del proprio ranch e della sua vita in Montana dalle minacce della riserva indiana di Broken Rock e della Market Equities. Inoltre emergeranno segreti in famiglia e diversi problemi da risolvere.

L’Opera 2 (12 marzo)

Torna a marzo anche la seconda stagione de L'Opera, la serie che racconta la vita all'interno del teatro dell'Opera di Parigi con l'ex insegnante Diane Taillandier alle prese con la direzione del teatro dopo l'addio di Sebastiene.

Law & Order 22 (12 marzo)

Law & Order, la storica serie crime che dopo 11 anni dalla sua conclusione, nel 2022, è tornata con la 21esima stagione torna proprio a marzo con un nuovo capitolo di serie composto da ben 22 episodi attualmente in corso negli Stati Uniti.

Christian 2 (24 marzo)

Tra le uscite Sky più attese di marzo c'è senza dubbio Christian 2, la serie che ha conquistato il pubblico italiano lo scorso anno e che torna, adesso, con nuovi e appassionanti episodi in uscita due volte alla settimana. Christian (Edoardo Pesce), il santo guaritore, dovrà decidere se usare il suo potere per realizzare il regno predetto dal Biondo e capire cosa significa diventare santo dopo essere stato un malvivente. Intanto Matteo (Claudio Santamaria dovrà schierarsi contro il Santo e Nera (Laura Morante) cercherà di fermare il Biondo.

Hotel Portofino 2 (29 marzo)

A marzo c'è il ritorno anche di Hotel Portofino con nuovi episodi. Bella è a capo di un hotel nella Portofino degli anni '20 dominata dal fascismo che iniziava a dilagare in Italia. E sarà proprio questa nuova politica di massa a creare diversi problemi nella gestione dell'hotel.

Tutte le serie tv in corso che si concluderanno a marzo

Tra tutte le novità Sky di marzo ci sono anche diverse serie che continuano con la loro programmazione in questo mese e alcune che termineranno proprio a marzo 2023. Ecco quali.