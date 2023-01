Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissimi nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 16 al 22 gennaio 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie That '90s show all'adattamento dei più bei manga horror di Junji Ito, Junji Ito Maniac, fino a passare al nuovo thriller di fantascienza Jung_E.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di gennaio.

That '90s show (19 gennaio)

Iniziamo con That '90s show, la serie che riprende il format dell'iconico That '70s show che debutterà su Netflix proprio questa settimana con nuovi e divertenti episodi. La trama? Ci troviamo in Wisconsin, corre l'anno 1995 e Leia Forman, figlia di Eric e Donna, passa l'estate a casa dei nonni dove fa amicizia con una nuova generazione di ragazzini di Point Place sotto l'occhio vigile di Kitty e quello severo di Red. La moda cambia, ma sesso, droga e rock 'n' roll rimangono.

Junji Ito Maniac (19 gennaio)

Passiamo ora a un'altra uscita molto interessante di questa settimana, soprattutto per gli appassionati di manga. Le storie del guru dei manga horror Junji Ito saranno presto adattate ad anime. Dall'ampio catalogo di opere di Ito, venti incredibili storie sul tema della pazzia saranno adattate ad animazione. Tra queste: Hanging Blimp, Tomie, Four x Four Walls e Intruder.

Jung_E (20 gennaio)

E, infine, da non perdere c'è anche il nuovo avvincente thriller di fantascienza Jung_E. La Terra è stata devastata da drastici cambiamenti climatici e l'umanità è migrata verso nuovi rifugi nello spazio, dove da decenni è in corso una guerra civile. Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) diventa un'incredibile mercenaria e stratega militare responsabile di innumerevoli vittorie, ma una missione fallita la riduce in stato vegetativo e Kronoid, una società per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale per scopi militari, cerca di creare un perfetto robot da combattimento clonando il suo cervello. A 35 anni di distanza Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), la figlia di Jung-yi, partecipa a questa iniziativa come direttrice della ricerca per il progetto Jung_E.