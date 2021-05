I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio e, se ci sono diversi titoli di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altri che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa prima setimana del mese.

Abbiamo selezionato tre highlight dal nuovo film sull'anime più amato degli anni '90 alla serie fantasy fino a passare per il genere romance in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto senza tralasciare anche la riflessione.

Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa prima settimana di giugno.

Sweet Tooth

Partiamo da una novità, una nuova storia che Netflix rilascerà proprio agli inizi del mese di giugno 2021. Sweet Tooth è una nuova serie fantasy della piattaforma di streaming composta da 8 episodi e tratta dalla serie di fumetti DC scritta da Jeff Lemire. La serie è prodotta da Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran e racconta la storia di un mondo ridotto nel caos assoluto dopo il "grande crollo" nel quale vivono esseri misteriori metà uomini e metà animali a cui tutti danno la caccia accusandoli di essere la causa del virus che sta dilagando. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie) e i due partono per un'avventura attraverso quel che resta dell'America alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Sailor Moon Eternal (Il film)

Debutta su Netflix il prossimo 3 giugno, per la gioia dei fan della serie animata, Sailor Moon Eternal è il nuovo titolo della piattaforma di streaming da non perdere questa settimana.

Quando una forza oscura arriva sulla Terra dopo un'eclissi totale di sole, le guerriere Sailor devono tornare a combattere insieme per riportare la luce nel mondo. Aprile e la fioritura dei ciliegi fanno da sfondo a queste nuove avventure ambientate in una Tokyo in festa per l'eclissi totale di sole più spettacolare del secolo. Mentre la luna nuova oscura lentamente la luce del sole, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, in cerca della fanciulla prescelta che può sciogliere il sigillo del Cristallo d'Oro. Nel frattempo il misterioso Dead Moon Circus arriva in città per attuare un piano malvagio: liberare i Lemures (la materializzazione degli incubi), rubare il Cristallo d'Argento Leggendario, soggiogare la Luna e la Terra, e infine dominare l'intero universo...

Feel Good (stagione 2)

Torna con la seconda stagione Feel Good, la serie che racconta la complicata storia d'amore di Mae e George, mentre Mae fatica ad accettare gli spettri del suo passato e George cerca di inventare per lei un nuovo presente. Possono crescere insieme o finiranno per separarsi? Cast: Mae Martin, Charlotte Ritchie, Lisa Kudrow, Philip Burgers e Adrian Lukis. Nuovo cast per la seconda stagione: Anthony Head, Jordan Stephens, John Ross Bowie, Eleanor Matsuura ed Eve. Produzione: Charlotte Lewis, Kelly McGolpin, Ben Farrell, Mae Martin e Joe Hampson. Scritta e ideata da: Mae Martin e Joe Hampson. Società di produzione: Objective Fiction.

Tutte le nuove uscite Netflix di questa settimana (31 maggio - 6 giugno)

SERIE TV

4 giugno

Sweet Tooth

Feel Good

FILM

2 giugno

Carnival

3 giugno

Sailor Moon

Dancing Queens

4 giugno