Tutte le nuove uscite Netflix di agosto 2021

Inizia un nuovo mese e Netflix è pronta a regalarci nuove storie da seguire in streaming sul suo catalogo. Tra i titoli più attesi e promettenti del mese di agosto 2021 c'è senza dubbio la nuova comedy con Sandra Oh, La Direttrice, la seconda stagione della serie romantica spagnola Valeria, il debutto di un nuovo thriller argentino Il suo Regno, il nuovo show con Paris Hilton, la serie sui narcotrafficanti della Florida Cocaine Cowboys e tanto altro ancora. Ecco allora l'elenco di tutte le nuove serie tv in uscita su Netflix ad agosto 2021 per restare sempre aggiornati sulle novità della piattaforma di streaming e capire cosa aspettarsi da questo nuovo mese in fatto di serie tv.

Cocaine Cowboys (4 agosto)

Tra i nuovi titoli Netflix di agosto troviamo Cocaine Cowboys, in uscita sulla piattaforma di streaming il 4 agosto e creato dal regista Billy Corben che torna a lavorare, a 15 anni dall'uscita del suo film cult, su una saga in sei parti che racconta la storia dei narcotrafficanti del Sud della Florida accusati di uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti. Un vero e proprio ritratto accurato, attraverso il racconto di chi li ha conosciuti da vicino, degli ultimi "cowboy della cocaina" di Miami, questa serie racconterà la storia degli esiliati cubani Augusto "Willy" Falcon e Salvador "Sal" Magluta, sospettati di essere i principali distributori negli USA per due dei più grandi cartelli colombiani e accusati di aver trasportato illegalmente oltre 75 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti negli anni '80.

In cucina con Paris (4 agosto)

Ad agosto Paris Hilton torna sul piccolo schermo con un nuovo format televisivo, in sei episodi, tutto dedicato alla cucina. "In cucina con Paris" è il nuovo show Netflix dove l'ereditiera più famosa del modo, insieme all'aiuto di amici famosi, si muoverà tra fornelli, nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidare il suo pubblico in un viaggio che va dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

Untold (rissa in NBA) (10 agosto)

Untold è una docuserie in 5 parti nata dagli ideatori di Wild Wild Country che offre una nuova prospettiva sul vasto mondo degli sport. Dal tennis al pugilato fino al basket, ciascuno dei cinque film che usciranno a distanza di una settimana uno dall'altro prende il via da un momento cruciale, come un incontro importante, le Olimpiadi o i playoff, per poi approfondire i fatti andando oltre i titoli in prima pagina e affidandosi alle testimonianze di chi ha vissuto quel particolare momento per rivelare la grinta, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, l'aspetto comico e il pathos che si nascondono dietro tanta fatica. Untold esamina da vicino la passione e la determinazione che contraddistinguono un campione per mostrare come i trionfi sportivi possono essere ribaltati al di fuori delle competizioni, che si tratti della famosa "Rissa del Palace" tra Pacers e Pistons, delle riflessioni di Caitlyn Jenner sul suo percorso alla conquista dell'oro olimpico, della boxer Christy Martin nella battaglia più importante della sua vita fuori dal ring, del tennista professionista Mardy Fish che rivela la sua lotta per la salute mentale o anche della squinternata squadra di hockey dei Trashers che prende ordini dal figlio adolescente di un presunto boss della mafia.

Il suo regno (13 agosto)

L'altro titolo Netflix tra i più attesi del prossimo mese è El Reino, in italiano, Il suo regno, la serie thriller argentina, in uscita il 13 agosto sulla piattafomra di streaming, che racconta la storia di un pastore in corsa alla vicepresidenza che dovrà affrontare l'assassinio del candidato come futuro presidente dell'Argentina cogliendo l'occasione per lui stesso l'uomo in lizza per quell'importante posizione politica. Allo stesso tempo, l'uomo dovrà indagare su questao assassinio avvenuto durante le elezioni per capire chi è stato il killer e se questo potrebbe commettere un altro delitto di questo genere. Il protagonista della serie è Emilio Vázquez Pena interpretato da Diego Peretti e con lui nel cast ci sono Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

Valeria (13 agosto)

Ad agosto esce anche la seconda stagione di Valeria, la serie romantica sulla scrittrice che affronta un momento di crisi e blocco lavorativo insieme al sostegno delle amiche Carmen, Lola e Nerea, le quali a loro volta vivono ognuna le proprie avventure. Valeria e le amiche sono al centro di un vortice di emozioni tra amori, amicizie, gelosie, infedeltà, dubbi, dolori, segreti, lavoro, preoccupazioni, gioie e sogni per il futuro. Una sorta di Sex and the City in versione romantica, da non perdere.

La direttrice (20 agosto)

La direttrice è il nuovo titolo Netflix di agosto che vede Sandra Oh nei panni di un nuovo ruolo dopo Grey's Anatomy e Killing Eve. L'attrice statunitense, infatti, si toglierà il camice da cardiochirurgo, che l'ha resa famosa al pubblico a livello internazionale, per mettersi gli abiti da impacciata professoressa universitaria. Si tratta di una comedy creata da Amanda Peet e Annie Julia Wyman e con due nomi noti nel mondo delle serie tv come produttori esecutivi: gli ex showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. La storia è quella di una donna a capo del dipartimento di inglese in una delle università più importanti degli Sati Uniti: la Pembroke University (università inventata ai fini della storia). La professoressa in carica per questo prestigioso ruolo è Ji-Yoon Kim e sarà interpretata proprio da Sandra Oh. La Kim dovrà affrontare diverse sfide come presidente di dipartimento e anche come unica persona di colore nello staff dell'università.

Post Mortem (25 agosto)

Ad agosto c'è spazio anche per i thriller con Post Mortem, una nuova serie di sei episodi che racconta la storia di Live Hallangen che, dopo essere "ufficialmente" morta, si risveglia qualche ora dopo sul tavolo delle autopsie con una cupa fame insaziabile. Nel frattempo il fratello Odd cerca di mandare avanti l'impresa di pompe funebri di famiglia, ma nella cittadina norvegese di Skarnes semplicemente non muoiono abbastanza persone. Live deve imparare a controllare questa sua nuova natura pericolosa e decidere se sacrificare la vita di alcuni individui per la sopravvivenza sua e, ironicamente, dell'impresa familiare.

Sparking Joy con Marie Kondo (31 agosto)

Passiamo all'ultimo titolo di questo mese di agosto che vede la guru dell'ordine e autrice di bestseller Marie Kondo raccontarci da vicino i suoi segreti della gestione dell'ordine nella nuova serie Netflix, di tre episodi, Sparking Joy. Marie ci mostra infatti come i fondamenti del suo metodo possono riflettersi sulle nostre attività, relazioni e comunità. L'impatto del riordino è sorprendente ed emozionante e può trasformare la vita delle persone che Marie incontra. Durante la serie gli spettatori entreranno anche a casa di Marie, incontreranno la sua famiglia e avranno un'idea di come l'esperta di organizzazione scatena la gioia nella sua vita quotidiana.